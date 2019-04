Algérie: Ligue 2 (29e j) - L'US Biskra nouveau leader, le RC Kouba officiellement relégué

Alger — L'US Biskra a frappé un grand coup dans la course à l'accession, en s'emparant seule du leadership à une journée de la fin de la saison, après sa précieuse victoire (0-1) chez le concurrent direct, le WA Tlemcen, en match disputé dimanche au stade Akid-Lotfi pour le compte de la 29e journée de Ligue 2 Mobilis, ayant vu le RC Kouba rejoindre officiellement l'USM Blida en Division amateur, après sa défaite (2-1) chez l'USM Annaba.

Les Zibans avaient commencé par bien résister aux assauts des Zianides, avant de partir à l'abordage et de faire la différence grâce à l'ancien canari Ahmed Messaâdia, auteur de l'unique but de cette rencontre à la 78e minute.

Un succès pour le moins inattendu, car outre son statut de sérieux candidat à l'accession, le WAT bénéficiait de l'avantage du terrain et du soutien du public. Ce qui sur papier le donnait largement favori.

Finalement, l'USB a déjoué tous les pronostics, en obtenant cette précieuse victoire, qui à une journée de la tombée de rideau le propulse en tête du classement général avec 52 points. Soit juste devant son adversaire du jour, qui partage la deuxième place avec l'ASO Chlef, avec 51 points pour chaque club.

A l'instar du WAT, les Chélifiens n'ont pas su profiter de cette 29e journée pour accroître leurs chances d'accession, puisqu'ils se sont inclinés chez le RC Relizane, sur un but unique, signé Nemdil à la 78e minute.

Un scénario qui fait le bonheur du NC Magra, solidement accroché à sa quatrième place, qu'il a confortée avec un 50e point ce dimanche, en battant la JSM Skikda (2-1). Des réalisations signées Ziouèche (3') et Boulaïncer, sur penalty à la 16e, alors que Benhocine avait réduit le score pour la JSMS à la 39e.

Etant donné que l'ASO et le WAT seront opposés dans un duel direct lors de la 30e et dernière journée, et qu'il leur sera impossible de gagner en même temps, le NCM pourrait faire partie des trois clubs qui accèdent, pour peu qu'il réussisse à l'emporter lors de son déplacement chez le RC Kouba.

Une tâche qui ne devrait plus poser de problème, du fait que le Raed soit officiellement relégué en Division Amateur depuis ce dimanche, après sa défaite chez l'USM Annaba (2-1).

Mené deux buts à zéro, après les buts de Ghoumari (39') et Boucif (55'), le RCK avait entretenu un bref espoir après la réduction du score par Mamèche (89'). Mais malheureusement pour lui, les efforts fournis pendant le temps additionnel n'ont apporté aucun changement au score, au grand dam des supporters koubéens, qui voient ainsi leur équipe rejoindre officiellement l'USM Blida en palier inférieur.

Une rétrogradation qui cependant n'a pas altéré la grinta de ce dernier, comme en témoigne sa surprenante victoire chez le MC El Eulma (1-2). En effet, c'est le club de la Ville des Roses qui a réussi à l'emporter au stade Massaoud Zougar, grâce à Touati (45'+2) et Bakhli (90'+2), alors qu'Aït Abdelmalek n'a pu que sauver l'honneur pour le MCEE à la 71e.

Un match palpitant, au résultat plein de rebondissements, mais qui compte pour du beurre, car si l'USMB est déjà reléguée en Division Amateur, le MCEE aussi ne joue plus pour grand-chose, car ayant déjà assuré son maintien, et n'a plus rien à espérer dans la course à l'accession.

Ce qui n'est pas le cas pour l'USM El Harrach, l'ASM Oran et le MC Saïda, pour qui la fin de saison s'annonce tout aussi décisive que pour l'USB, le NCM, le WAT et l'ASO, car n'ayant pas encore assuré leur maintien.

L'USM El Harrach, vainqueur du MC Saïda au cours de cette 29e journée (2-1), grâce notamment à Bahi (30'), Djeribiaa (54'), se déplacera chez la JSM Skikda au cours de la 30e et dernière journée, où il devra impérativement l'emporter pour espérer sauver sa peau.

De son côté, l'ASM Oran, qui ce dimanche a battu l'Amel Boussaâda dans un match complètement fou (5-4) est appelé à effectuer un périlleux déplacement chez l'US Biskra, l'actuel leader, qui fera probablement l'impossible pour l'emporter et fêter l'accession en Ligue 1 devant son public, au stade d'El Alia.

Un scénario qui, s'il venait vraiment à se produire, ferait le bonheur de l'USMH, surtout s'il parvient à l'emporter chez la JSMS, ou tout au moins y réaliser un nul, car un point suffirait à le replacer au-dessus de l'ASMO, avec lequel il se trouve actuellement ex-aequo, avec 35 points.

Quoique, les clubs qui auront le plus à craindre au cours de cette ultime journée sont les mal classés MC Saïda et ES Mostaganem, car appelés à en découdre dans un duel direct pour le maintien.

En effet, le MCS, qui reste sur une défaite au stade de Mohammadia occupe actuellement la place de premier club relégable, avec 33 points, alors que l'ESM est ex-aequo avec l'USMH et l'ASMO avec 35 points.

Une situation qui condamne le MCS à gagner au cours de la 30e et dernière journée pour espérer se sauver, car tout autre résultat lui serait fatal, surtout si ses concurrents directs gagnent.