Mauritanie: Signature de deux accords de coopération et de deux mémorandums d'entente avec le Koweït

La Mauritanie et le Koweït ont signé, lundi au Koweït, en présence des leaders des deux pays, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz , Président de la République et Son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmed Jaber Sabah, Emir du Koweit, deux accords de coopération et deux mémorandums d'entente.

Les deux accords et les deux mémorandums d'entente ont été signés, coté mauritanien, par les ministres des Affaires étrangères et de la Coopération, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed et de l'Environnement et du Développement rural, M. Amédi Camara et du coté Koweitien, par le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Cheikh Sabah Khaled Al-Hamed Sabah et Mme Mariem El Aghil, ministre d'Etat aux Affaires économiques.

Le premier accord, signé coté mauritanien par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération et du coté koweïtien par le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, porte sur l'information à travers le renforcement des liens dans les domaines de la radio et de la télévision ainsi que dans ceux de la presse, des programmes politiques et des échanges de visites de délégations des départements de l'information .

Il concerne également les domaines de la communication, des nouveaux projets et d'échange d'expériences dans les domaines des studios et de la diffusion extérieure.

Le deuxième accord, qui concerne la culture et les arts, a été signé, du côté mauritanien par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération et du coté koweïtien par le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères.

Il permet de développer la coopération bilatérale dans les domaines de la littérature, des arts, du cinéma, des bibliothèques, des archives et autres.

Le premier mémorandum d'entente signé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays concerne les domaines d'activités échangées, la coordination de la politique étrangère, le droit et l'économie internationaux ainsi que la mise sur pied d'un programme commun de formation des spécialistes en diplomatie des deux pays.

Le ministre de de l'Environnement et du Développement durable et la ministre d'Etat koweïtienne aux Affaires économiques ont signé le deuxième mémorandum d'entente dans le domaine de l'environnement et sa protection comme cadre de coopération dans le domaine relatif à l'environnement et le développement durable particulièrement la pollution de l'air et l'étude d'évaluation des répercutions de l'environnement sur les projets de développement et le traitement de Leurs conséquences.