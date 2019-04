Mauritanie: Ouverture des travaux d'un forum économique mauritano-saoudien

Les travaux du forum économique mauritano-saoudien ont débuté lundi à Nouakchott.

Ce forum, de 2 jours, vise à renforcer les perspectives de coopération entre les patronats mauritanien et saoudien et permettra de passer en revue les possibilités de développement et de partenariat entre les deux pays dans les domaines économiques et commerciaux.

Dans le discours qu'elle a prononcé, au cours de la cérémonie d'ouverture des travaux, la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Khadijetou M'bareck Fall a indiqué que la tenue du forum économique mauritano-saoudien permettra aux hommes d'affaires et aux opérateurs économiques des deux pays d'examiner de près les opportunités d'investissement en Mauritanie à travers les exposés qui seront présentés et les rencontres entre les responsables mauritaniens et les hommes d'affaires saoudiens.

Elle a ajouté que les nombreuses mesures prises par le gouvernement mauritanien pour assurer un climat d'affaires propice à l'investissement ont permis à la Mauritanie d'occuper un rang avancé dans l'indice du climat des affaires "Doing".

La ministre a précisé que ces mesures ont favorisé la signature de plusieurs accords de partenariat avec des pays africains, d'un partenariat économique avec l'Union Européenne et des accords bilatéraux sur les libres échanges avec les pays frères et amis qui permettront de jouer un rôle central dans le domaine des échanges commerciaux dans la zone.

Le président de l'Union Nationale du Patronat Mauritanien, M. Mohamed Zeine El Abidine Ould Cheikh Ahmed a précisé que la tenue de ce forum traduit la détermination des leaders des deux pays, le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz et le Serviteur des Lieux Saints, Sa Majesté le Roi Selmane Ben Abdel Aziz Al Saoud visant à renforcer les liens de fraternité et d'amitié unissant les deux peuples frères.

Il souligné que la sécurité, la stabilité et l'énorme potentiel économique dont dispose la Mauritanie font d'elle une destination favorable aux investissements étrangers et aux grandes sociétés internationales qui opèrent dans les domaines de l'énergie, des mines, de l'agriculture, de la pèche et de l'élevage.

Le président des chambres saoudiennes, Dr Sami Ben Abdallah El Abidi a précisé que le forum renforce les échanges économiques et commerciaux entre la Mauritanie et le Royaume d'Arabie Saoudite.

Il a ajouté que l'Arabie Saoudite travaille pour le renforcement des relations commerciales avec les pays qui disposent d'économies fortes et diversifiées parmi lesquelles la Mauritanie avant de préciser que la promotion des échanges économiques et commerciaux va se traduire à travers le rôle que vont jouer les secteurs privés des deux pays.

Le président de l'Union Nationale du Patrimoine Mauritanien et le président des chambres saoudiennes ont signé un accord de coopération commerciale visant à créer un espace commun qui contribuera au renforcement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre du Pétrole, de l'Energie et des Mines, le président de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture et l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Mauritanie.