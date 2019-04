Maroc: Ouverture du site archéologique Lixus aux tournages cinématographiques et documentaires

Le site historique Lixus, situé près de la ville de Larache, a été ouvert aux tournages cinématographiques et documentaires, annonce le ministère de la Culture et de la Communication. Cette initiative intervient dans le cadre de la stratégie de développement visant la restauration des sites et édifices historiques et des efforts assidus pour valoriser ce capital symbolique et l'articuler au projet général de développement, pour en faire un secteur industriel et touristique productif, indique le ministère vendredi dans un communiqué.

Dans ce contexte, un projet archéologique intégré a été mis en place et comprend des fouilles archéologiques élargies, la création d'un centre pour la mise en valeur du site, ainsi que le lancement d'investigations archéologiques pour la découverte de nouvelles composantes architecturales visant à accroître l'attractivité du site pour les investissements étrangers de l'industrie cinématographique, à même de promouvoir, d'une part, l'image du Maroc à l'international et, d'autre part, de faire du site un centre de rayonnement culturel et un pôle touristique dans l'élan de développement durable à l'échelle locale et nationale, selon la même source.

Ce site, fondé au VIIIe siècle avant Jésus-Christ, cristallise le brassage culturel et civilisationnel que recèle l'histoire antique du Maroc. Cette démarche annonce ainsi une nouvelle gestion des sites archéologiques du Royaume, conclut le communiqué.