Mauritanie: Signature d'un mémorandum d'entente entre la Mauritanie et le Koweït sur le règlement de la dette

En marge de la visite officielle qu'effectue actuellement le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz au Koweît, un mémorandum d'entente sur le règlement de la dette mauritanienne contractée auprès de l'Etat frère du Koweït a été signé mardi dans les locaux du ministère Koweïtien des finances à Koweït-city.

Le mémorandum d'entente a été signé du côté mauritanien par le ministre de l'économie et des finances, M. Moctar Ould Djay et du côté koweïtien par Dr Nayef Vellah Moubareck El Hajrav, ministre des finances.

Ce mémorandum s'inscrit dans le cadre du désir des deux parties de renforcer leurs liens de coopération bilatérale.

A cette occasion, les deux ministres ont eu des entretiens qui ont porté sur le renforcement et la consolidation de leur coopération bilatérale dans tous les domaines et l'échange de visites pour la prospection de nouveaux domaines de coopération servant ainsi le développement de leur coopération commune en les hissant au niveau des aspirations des deux peuples et de de leurs deux directions.

Les deux ministres sont tombés d'accord, à ce sujet, sur la nécessité de dynamiser la coopération bilatérale et d'accélérer son rythme.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre des affaires étrangères et de la coopération, M. Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, de SEM Mohameden Ould Moctar Ould Daddah, ambassadeur de Mauritanie au Koweït, de M. Mohamed Salem Ould Nany, directeur général des investissements publics et de la coopération au ministère de l'économie et des finances et de SEM Sidi Mohamed Abdallahi, directeur du Monde arabe et des organisations islamiques au ministère des affaires étrangères et de la coopération.