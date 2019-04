Cote d'Ivoire: Alpha Condé élevé à la dignité de Grand-Croix de l'Ordre national

Alassane Ouattara a offert, hier, au Palais de la Présidence de la République, un déjeuner en l'honneur de son homologue guinéen, le Professeur Alpha Condé, qui effectue une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire.

Le Chef de l'Etat s'est réjoui de recevoir le Président Alpha Condé « le grand Panafricain, un homme qui a consacré sa vie à la promotion de la dignité de l'Afrique, le démocrate qui a su attendre son heure et l'appel de sa Nation. »

Le Président l'a ensuite félicité pour son importante contribution à la construction du continent africain, avant d'exhorter la Côte d'Ivoire et la Guinée à œuvrer de concert pour la réalisation des grands projets communs d'infrastructures devant permettre d'accélérer leur développement et de renforcer l'intégration régionale.

A cet égard, le Chef de l'Etat a invité les Gouvernements ivoirien et guinéen à identifier les domaines prioritaires, autour desquels ils devront dynamiser et diversifier leurs échanges et moderniser leur coopération.

Dans ce cadre, le Président de la République a encouragé les entreprises ivoiriennes et guinéennes à profiter des opportunités d'investissement qu'offrent les économies des deux pays.

Le Chef de l'Etat a, en outre, relevé les progrès impressionnants et la transformation de la Guinée dans tous les domaines au cours de ces dernières années ainsi que le rôle déterminant joué par le Président Alpha Condé au niveau continental et sous régional.

Le Président de la République a également salué l'engagement de son homologue guinéen en faveur d'une Afrique développée, prospère et en Paix et l'a assuré du soutien de la Côte d'Ivoire dans cette quête permanente, et dans la réalisation de nos objectifs communs au sein de l'Union Africaine et de la CEDEAO.

Le Chef de l'Etat a, en outre, rassuré le Président Alpha Condé sur la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire, un pays qui a définitivement tourné la page de la décennie de crise qu'elle a connue, qui dispose d'Institutions modernes et démocratiques depuis l'adoption de la Constitution de la 3e République, et qui a accompli des progrès impressionnants dans tous les domaines.

Pour terminer, le Président de la République a réaffirmé sa foi inébranlable en l'avenir radieux des relations entre la Côte d'Ivoire et la Guinée et a réitéré son entière disponibilité ainsi que celle du Gouvernement ivoirien à œuvrer au renforcement du partenariat entre les deux pays.

Le Président de la République de Guinée, S.E. Professeur Alpha Condé, a, pour sa part, exalté les relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée et s'est dit convaincu que, sous le leadership du Président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire sera émergente.

Notons que le Chef de l'Etat guinéen a été élevé à la Dignité de Grand-Croix de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire.