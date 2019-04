Mauritanie: Communiqué du Conseil des Ministres

communiqué de presse

Le Conseil des Ministres s'est réuni le Jeudi 18 Avril 2019 sous la Présidence de son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République.

Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée le 21 mars 2019 à Nouakchott, entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social (FADES), destinée à la participation au financement du Projet de réhabilitation de la route Boutilimit-Aleg.

Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décrets suivants :

- Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'Administration du Laboratoire National de Contrôle de la Qualité des Médicaments.

- Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier de Néma.

- Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d'Administration de la Société ISKAN.

-Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret n°2017-031 du 9 mars 2017 portant l'Immatriculation des véhicules en République Islamique de Mauritanie.

- Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d'Administration de la Société Nationale pour le Développement des Infrastructures Numériques (SDIN).

- Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à Nouakchott au profit de la société AFROPORT.

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.

Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail, de l'Emploi et de la Modernisation de l'Administration a présenté en communication relative au bilan du département de la Fonction Publique, du Travail, de l'Emploi et de Modernisation de l'Administration pour la période 2009-2018 et les perspectives.

Le Ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement a présenté une communication relative à l'enregistrement du Festival des Villes Anciennes sur le registre national du patrimoine en vue de son classement sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'Humanité.

Enfin; le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes:

Ministère de la Justice

Cabinet du Ministre

Inspections Générale de l'Administration Judiciaire et Pénitentiaire

Inspecteur Général Adjoint :Mohamed Salem Barikalla, Magistrat, précédemment Inspecteur

Inspecteurs :

- Moctar Ould Mohameden; Magistrat; précédemment Conseiller à la Cour Suprême

- Abderrahmane Samba Dia, Magistrat; précédemment Substitut du Procureur Général près la Cour Suprême

- Lehbib Mohamed El Moctar, Magistrat; précédemment Substitut du Procureur près la Cour d'Appel de Nouadhibou

- Mohamed Seyid Eguelaye, Greffier, précédemment Greffier à la Direction des Ressources Humaines

Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation

Administration Territoriale

Wilaya de l'Assaba

Wali : Mrabih Rabou Ould Abidine, Administrateur Civil, précédemment Wali de Nouakchott Sud.

Wilaya de Nouakchott Sud

Wali : Mohamed El Hacen Ould Mohamed Saad, Administrateur Civil, précédemment Wali de l'Assaba.

Ministère des Pêches et de l'Économie Maritime

Cabinet du Ministre

Conseillère Technique chargée de la Pêche Artisanale : Bass Fatimata, en remplacement de Mohameden Fall, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Ministère du Développent Rurale

Établissements Publics

Laboratoire de Patho-Biotechnologie du Palmier Dattier

Directeur : Mohamed Ould Kneyta

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et des Technologies de l'Information et de la Communication

Établissements Publics

Société Nationale pour le Développement des Infrastructures Numériques (SDIN)

Directeur Général : Ahmed Salem Ould Tekrour.