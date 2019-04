Cote d'Ivoire: 3ème édition du "Festival Goli" - Le peuple baoulé met en valeur sa culture ancestrale

Faire de l'art un véritable levain de la cohésion sociale. C'est l'un des objectifs des filles et fils de Béoumi en créant "Goli festival" dont la troisième édition s'est tenue du 19 au 21 avril derniers à Béoumi, en pays Baoulé au centre de la Côte d'Ivoire.

Présentée comme l'une des activités majeures de la période de Pâques 2019 (Paquinou en pays Baoulé), cette édition du "Festival Goli de Béoumi", avec pour thème : « Goli, réconciliation et cohésion sociale » a tenu toutes ses promesses avec une forte affluence marquée par la participation de plus de 2000 festivaliers qui ont pris part aux concours sportifs, panels, concours culinaires, l'ambiance maquis géant et aux animations pendant les trois jours de festivités.

Ce festival qui a vu la participation effective de M. Sidi Tiémoko Touré, ministre de la Communication et des Média, par ailleurs, député de Béoumi et co-président du festival, apparait aujourd'hui, aux yeux de tous, comme « l'instrument, par excellence, de promotion, de valorisation des us et coutumes ancestrales du peuple "Kodè" ou Godè (peuple autochtone et également dépositaire du Goli) », selon le ministre.

Poursuivant, Sidi Touré a également dit l'enjeu de l'événement qui devient, ainsi, « la plate-forme rêvée pour les retrouvailles des cadres de Béoumi afin d'impulser une dynamique au développement de notre région qui en a fortement besoin».

Le Goli qui est, à la fois, le masque, la danse, le fétiche sacralisé par les ancêtres, met en évidence les valeurs culturelles du peuple Baoulé en général et celles du groupe ethnique "kodès" en particulier.

Dans le volet social et éducatif, des organisations telles que "la Fondation Henriette Dagri Diabaté" et l'Ascad (Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas Africaines), en marge des festivités, ont fait don de 15 ordinateurs à une institution scolaire de Béoumi.

Plusieurs partenaires tels que l'Unacoopec-ci ont permis, aux populations, d'apprendre les rudiments de l'épargne et de l'assurance. Le clou du festival, ce fut le concours de danse Goli qui a vu la victoire du groupe venu de Bouaké. Il a remporté la rondelette somme de 1.000.000 FCFA.

En tout cas, de l'avis des organisateurs et des participants, "le Festival Goli de Béoumi", piloté par la structure événementielle "Starevent & co" est désormais en bonne place sur l'agenda des arts et de la culture en Côte d'Ivoire.