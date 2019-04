Tunisie: Coup d'envoi de l'exploitation du tronçon de la route périphérique "X 20" reliant Oued Ellil à Ghdir El Goulla

Tunis — Le coup d'envoi de l'exploitation d'un tronçon de la route périphérique "X 20" de la ville de la Manouba, reliant Oued Ellil à Ghdir El Goulla, a été donné mardi après-midi, par le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a constaté une journaliste de TAP.

Ce tronçon, dont les coûts de réalisation ont atteint e 30 millions de dinars, s'étend sur 6 km et fait partie d'un route de 15 km reliant la route régionale n°31 et la sortie ouest des gouvernorats de l'Ariana, de la Manouba et de Tunis.

Ce projet comprend 9 ponts et porte sur l'aménagement et la réalisation de ronds-points et des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales. Il s'agit également, de l'installation des signalisations routières verticales et horizontales, de la réalisation des travaux de transfert des réseaux publics et l'acquisition des biens immobiliers moyennant 50 millions de dinars.

Cependant, le projet demeure bloqué sur un km, au niveau du terrain R'timi à Mnihla (gouvernorat de l'Ariana), en raison de problèmes fonciers. Les travaux se poursuivent également, sur 8 km, dont 4 km dans le gouvernorat de la Manouba, d'après le chef de projet, Jamila Ben Mohamed.

La route périphérique X20, dont le coût global est estimé à 105 MD, sera fin prêt en juin 2020, selon le ministre de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, Nouredine Selmi.

Pour Chahed, cette route périphérique dont les travaux ont démarré en août 2016, permettra d'améliorer la fluidité du trafic routier et comptera parmi les projets d'envergure réalisés par son gouvernement.