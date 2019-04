Madagascar: Nouvelle technologie - ISCAM lance son application Android

Le 16e forum entrepris par Iscam a été l'occasion pour l'Institut de présenter sa première application « Hello ISCAM ».

La nouvelle technologie au service de l'éducation. Telle est l'objet de la conception et de la création de l'application Hello Iscam. Compatible aux Smartphones sous système Androïde, l'application entend offrir des opportunités de visibilité et de partage entre les Iscamiens : élèves, anciens, enseignants et membres du personnel et les entreprises.

Un produit obtenu grâce à la collaboration entre l'institut et la start up Pantone qui a été créé par une sortante de l'institut et dont la majorité des collaborateurs est composée d'anciens élèves de l'Iscam. Et dont, l'esprit de la création entre dans le cadre de la tradition d'innovation. Ce que Lova Rafenomanana, gérante de Pantone confirme en faisant savoir que : « l'équipe de créateurs a su développer des fonctionnalités répondant aux besoins vitaux des élèves tout en faisant la liaison avec ceux des entreprises ».

PK Zero. A été choisi pour accueillir - vendredi 26 avril 2019 dernier - la 16e édition du Forum Entreprise cette année. Un évènement marquant durant lequel différentes activités ont été organisées pour faciliter largement la recherche de collaboration entre les étudiants de l'institut ou encore entre les étudiants et les professionnels d'entreprises.

L'édition de cette année s'est toutefois démarquée par le choix des thématiques (d'actualité) des conférences. Nouveaux métiers, les nouvelles technologies, les nouvelles techniques en marketing ou encore les enjeux du développement personnel dans la gestion de carrière, ne sont que quelques exemples des thématiques débattues durant les conférences organisées vendredi dernier. Si l'édition de cette année s'est qualifiée d'avoir eu une dimension innovante, la prochaine serait encore mieux.