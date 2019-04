Rwanda: Rencontres du film court - Les « Zébus d'or panafricains » reviennent à Madagascar et le Rwanda

Lova Nantenaina et Clémentine Dusabejambo raflent les « Zébu d'or panafricain 2019».

Clap de fin dur de la XIVe édition des Rencontres du film court. Neuf jours ponctués par le triomphe de Madagascar et du Rwanda

Après neuf jours de fêtes et de cinéma à volonté, le rideau est tombé sur la XIVe édition des Rencontres du film court samedi. Un moment riche en émotion, en suspens et en bonnes ondes qui ont été partagés par des milliers de festivaliers et de passionnés du septième art sur le continent noir. Mettant la barre plus haute encore, la crème du court-métrage africain a été récompensée à leur juste valeur.

Le film a fait sa première nationale à Madagascar, et remporte le « Zébu d'or » documentaire. Sacré Poulain d'argent au festival Fespaco, « Zanaka, Ainsi parlait Félix » est un hommage aux révolutionnaires de la libération de Madagascar. Un témoignage poignant d'un jeune de l'époque, révolté à cause de l'ordre colonial. Ravi de voir son film bien accueilli dans son pays, Lova Nantenaina a tenu à lever un tabou et parler d'un tournant dans l'histoire de la Grande Ile. Le « Zébu d'or panafricain » de la catégorie fiction rentre au Rwanda grâce à « Icyacha » de Clémentine Dusabejambo. Elle raconte l'histoire d'un gardon passionné de football, et qui rêve d'intégrer l'équipe de son quartier. Toutefois, son caractère efféminé le disqualifie. Une facette de la vie dans laquelle beaucoup de personnes se reconnaissent.

Prix de la critique. Cette année, le prix de la critique a été attribué à « Je raconterai tout à Dieu » de l'Algérien de Mohamed Benabdallah. Selon le jury, essentiellement composé par les membres de l'Association de « Ce film nous interpelle par son propos, très d'actualité, et qui interroge la légitimation des violences au nom d'une religion. Mais il est allé au-delà de cet aspect en rappelant la part d'humanité qui peut transcender la folie meurtrière. La cohérence du propos se justifie par cette esthétique baignée dans une lumière presque divine. » Vivement la prochaine édition !