Madagascar: Humour - Za'Rery frappe fort et séduit le public

Zarery entre désormais dans la cour des grands.

Une première bonne impression, il l'a clairement donné ! Lui, c'est Za'Rery, ce jeune humoriste qui a fait son tout premier spectacle comme un grand et réussi magistralement du premier coup

Inspiré de la vie au quotidien, son sketch de soixante pages aura fait son heure de gloire. C'est dans un CGM/GZ plein que Za'Rery a assuré son tout premier spectacle en tant que tête d'affiche. Dans une tenue semi-correcte, affichant un air tout simple, le jeune homme n'hésite pas à raconter une partie de sa vie. Transformant les moments les plus dérisoires en une anecdote à faire mourir de rire toute la salle. Adoptant une attitude plutôt douce, il capte l'attention de son public qui n'hésite pas à se lâcher dès que l'occasion se présente.

Bien qu'il ait fait sentir une infime trace de traque à ses premiers mots, il a finalement su gérer l'affaire. Juriste de formation, assistant dans un cabinet juridique à Toamasina, il décortique un quotidien plutôt banal mais par ses mots, chaque rencontre semble être un véritable sautoir d'humour. Allant des mésaventures qu'il vit dans la ville du port dès son arrivée, il gratte un peu le code de la route, le manque rond-point et les petits aléas dans les rues piétonnes et les voyage en pousse-pousse... Pour cette grande première, il a opté pour l'improvisation sans pour autant laisser son texte lui échapper.

« #Je_vise ». Comme il vit dans la société, comme tout jeune qui se respecte, Iharantsoa Andrianina, à l'état civil est très actif sur les réseaux sociaux. Evidemment, le jeune homme fait un clin d'œil à cette « génération écran »si l'on se réfère à son « #Je_vise », le titre même du show. A travers un spectacle de pas moins de deux heures, il jongle entre plusieurs thèmes selon l'humeur de son public, et quelques improvisations de temps à autre. Allant de la religion jusqu'à la vie de juriste, il parle de la femme et sa logique légendaire, ce sujet vieux comme le monde mais sur quoi on aura toujours à redire jusqu'à la fin des temps.

Pendant l'interview, l'artiste avoue quand même avoir un petit penchant pour la politique, cependant, il n'a pas encore sorti la grosse artillerie pour ce premier spectacle. Toutefois, avec plus d'un tour dans son sac, Za'Rery partage la scène avec une petite équipe de jeunes talentueux qui investiront sûrement les petites scènes d'ici là. Entre deux sketchs, l'humoriste a également dévoilé son autre talent. Et oui, le jeune homme aime pousser la chansonnette et le fait plutôt bien. Un moment de détente pour tous ceux qui ont assisté à ce premier pas d'ascension de ce jeune talent.

Dans tous les cas, il a répondu la question fatidique et, que les humoristes malgaches soient rassurés car la relève est assurée !