Madagascar: Douane Ivato - Saisie de cinq tortues d'espèce rare

Contrairement aux tortues, les douaniers n'ont pas été menés en... bateau par les trafiquants.

Face à la recrudescence des trafics de tout genre, la douane malgache redouble d'efforts en matière de contrôle et obtient de bons résultats.

La douane malgache multiplie les coups de filet. Samedi dernier, les agents du bureau de la douane de Mamory Ivato ont saisi cinq tortues d'espèce rare dénommées « Astrochelysradiata » lors du traitement d'un vol à destination de Bangkok.

Méthode classique

Les faits : les trafiquants ont soigneusement dissimulé les cinq tortues prohibées à l'exportation dans un paquet sensé être envoyé en groupage. Lors du passage au scanner, les douaniers qui ont fait passer le colis en circuit rouge ont suspecté une fraude. Effectivement, les tortues étaient dissimulées dans une maquette de bateau en bois. Une méthode devenue classique dans ce genre de trafic puisque les trafiquants ont pris cette habitude de dissimuler les objets prohibés dans des produits artisanaux. En tout cas, rien n'a échappé à la vigilance des douaniers surtout quand on sait que l'Asie est considérée comme une destination à risque pour ce genre de trafic. Ce d'autant plus que les tentatives de trafic illicite sont beaucoup plus fréquentes en week-end et jours fériés car les trafiquants pensent, à tort, que les correspondances se font plus facilement. Mais la Douane veille et protège le territoire sans distinction de date ou de moment. Le contrôle reste le même : haute vigilance.

Réseaux mafieux

Venu constater de visu la saisie, le Directeur général des douanes, Lainkana Zafivanona Ernest, a remercié ses agents pour cette prise. Il n'a pas manqué de féliciter les douaniers qui ont, une fois de plus réalisé du bon travail. Il les a par ailleurs encouragés à redoubler d'efforts pour éradiquer les trafics illicites. « Au fur et à mesure que les contrôles sont renforcés, proportionnellement, les trafics se font de plus en plus ingénieux et les trafiquants ne manquent pas d'imagination », a-t-il déclaré. Les fréquentes saisies de ces derniers temps prouvent en tout cas que, les réseaux mafieux persistent en matière de trafic de drogues, d'espèces protégées, et de produits illicites et prohibés ? Heureusement que la douane redouble d'effort et de vigilance afin de lutter contre ces trafics. Optimisation de l'analyse de risques, anticipation et proactivité sont les maîtres-mots de l'administration douanière.