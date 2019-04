Cote d'Ivoire: Amélioration de l'offre de soins - Le gouvernement va construire deux CHR à Aboisso et Adzopé

L'amélioration de l'offre de soins demeure une des priorités du Gouvernement ivoirien. C'est dans cette optique que deux nouveaux Centres Hospitalier Régionaux (CHR) verront le jour : un dans la région du Comoé (Aboisso) et l'autre dans la région de la Mé (Adzopé).

La réalisation de ces deux établissements sanitaires a été confiée au Groupe Agentis. Le ministre des Ressources animales et Halieutiques Kobenan Kouassi Adjoumani , représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et le président directeur général d'Agentis International, Adil Mesfioui, ont procédé hier vendredi 26 avril à Abidjan, à la signature d'un procès-verbal de négociation portant sur le projet de construction et d'équipement de ces deux CHR.

Pour Kobénan Kouassi Adjoumani, la signature de ce procèsverbal qui sera suivie du démarrage des travaux, marque la volonté du gouvernement d'offrir aux Ivoiriens des infrastructures de soins de qualité. Le coût total des travaux, a-t-il précisé, est estimé à 57 milliards de FCFA. Les travaux vont durer seize mois.

Pour sa part, M. Adil Mesfioui s'est réjoui de cette coopération SudSud, qui voit une expertise marocaine accompagner la Côte d'Ivoire pour relever des défis dans le secteur de la santé.

En plus des CHR, Agentis International prévoit la construction de cinq pôles de spécialités dans certains centres existant.

Notamment à Abengourou (imagerie médicale), à Daoukro et Séguéla (services d'urgence), à Toumodi (traumatologie) et à Bouna un noyau chaud comprenant un laboratoire, un bloc opératoire, un service d'urgence, une maternité et une pédiatrie.