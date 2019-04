Cote d'Ivoire: Kandia - "Grâce à Alassane Ouattara, Yakassé-Attobrou a entamé son émergence"

Week-end festif à Yakassé-Attobrou. La cérémonie d'hommage au président de la République Alassane Ouattara dans le département de YakasséAttobrou a tenu toutes ses promesses samedi dernier. Pour la circonstance, les populations de la région de la Mé ont convergé vers Yakassé-Attobrou pour célébrer le chef de l'Etat et Gouvernement.

Les populations, artistes musiciens, autorités coutumières et religieuses de toutes les communautés ethniques, les élus et cadres de la région de la Mé et du département de Yakassé-Attobrou ont répondu massivement à l'appel.

Ce beau monde avait à sa tête, Patrick Achi, président du Conseil régional, le professeur Séka Séka Joseph, ministre de l'Environnement et du Développement durable, initiateur de cette journée d'hommage et le professeur Ayé Ayé Alexandre, président du comité d'organisation. Les représentants du Gouvernement étaient également présents.

Entre autres, les ministres Kandia Camara, Danho Paulin, le député Dogbo Belmonde, représentant le parrain, Amadou Soumahoro.

Lors de cette rencontre qui a permis aux populations de passer en revue les actions d'envergure du président Ouattara dans leur département et de lui exprimer leur gratitude, Kandia Camara a rappelé que le développement actuel amorcé par le département est l'œuvre du président de la République.

« Aujourd'hui, grâce à Alassane Ouattara, Yakassé-Attobrou a entamé son émergence avec cette belle route bitumée qu'il a offerte aux populations de cette cité.

A l'époque, il fallait faire 4 heures pour atteindre Yakassé-Attobrou à partir d'Adzopé sur juste une distance de 25 Km. Aujourd'hui, on met juste 15 minutes pour parcourir cette distance.

En plus de cela, ce sont au moins 5 collèges de proximité qui ont été construits dans cette zone. Il y a aussi eu l'adduction en eau potable, l'électrification des villages », a souligné la ministre de l'Education nationale.

Pour elle, ces efforts consentis par le chef de l'Etat dans ce département méritent d'être salués : « Je pense que toutes ces actions menées par le président de la République méritaient cette journée d'excellence.

Donc, nous sommes venus féliciter les populations de Yakassé-Attobrou pour avoir pris cette initiative, mais aussi pour saluer la cohésion qui existe ici entre les cadres de la Mé, de Yakassé-Attobrou, mais aussi entre les populations.

Ce qui nous donne aujourd'hui ce climat de paix et de fraternité qui règne dans la région ». Après avoir indiqué qu'elle est venue apporter son soutien au ministre Séka Séka Joseph et à Patrick Achi, président du conseil régional de la Mé, Kandia Camara a demandé à ses hôtes de « garder espoir parce que ce qui reste à venir est plus important que les réalisations déjà faites par le président de la République et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ».

Le ministre de l'Environnement s'est réjoui de cette grande mobilisation. Justifiant son initiative, il a fait savoir à ses parents que le président Ouattara « est la seconde chance de la Côte d'Ivoire qu'il faut soutenir ».

Il a exhorté les populations à suivre les voies tracées par le chef de l'Etat. Patrick Achi a félicité le président pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire et particulièrement pour Yakassé-Attobrou.

Abondant le même sens, Ayé Ayé Alexandre a soutenu que le président Ouattara est un homme d'action. Lors de cette cérémonie de nombreux dons ont été échangés.