Cote d'Ivoire: Forum des affaires Union européenne/Côte d'Ivoire/ Adama Koné - "Le pays est une destination sûre, rentable et propice aux affaires"

L 'économie ivoirienne est résiliente et les perspectives économiques sont en de bonnes voies. C'est l'avis du ministre de l'Economie et des Finances, Adama Koné. Il l'a déclaré hier lors du Forum des affaires 2019 Union EuropéenneCôte d'Ivoire.

Pour corroborer cet avis, Adama Koné a noté un taux de croissance économique en hausse de 7,4% du PIB, une inflation qui demeure faible (1,4%), un déficit budgétaire qui s'établie à 4% du PIB et un taux d'endettement qui se situe à 48% du PIB.

En plus, le ministre de l'Economie et des Finances s'est félicité de l'accroissement du taux de transformation des produits d'exportation avec notamment le cacao, dont le taux de transformation se situe audelà 33% et l'anacarde avec un taux de 10%.

« Ces performances continuent d'être saluées par les acteurs en développement. La Côte d'Ivoire est une destination sûre, rentable et propice aux affaires », a-t-il indiqué.

Pour le ministre Adama Koné, ces performances sont le fruit d'un plan d'assainissement du secteur financier avec l'assistance du FMI et la Banque mondiale et de l'adoption d'un code des investissements qui a permis d'obtenir un taux d'investissement de 20,8% en 2018, grâce au dynamisme de l'investissement privé.

C'est pourquoi, il a salué la tenue de ce cadre d'échanges, de partage et d'affaires et a invité les opérateurs économiques à s'intéresser davantage à la Côte d'Ivoire. « Les opportunités d'affaires gagnant-gagnant sont nombreuses, diversifiés et porteuses.

J'encourage les acteurs économiques à les explorer toutes », a-t-il conclu. Abondant dans le même sens, SEM Jobst von Kirchman, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, a exhorté les investisseurs potentiels à « parler de la Côte d'Ivoire comme terre d'opportunités. »

Notons que l'Union européenne représente le premier client et le premier fournisseur de la Côte d'Ivoire avec plus de 5 179 milliards de FCFA d'échanges commerciaux. Une signature du projet

« S'investir, Ensemble ! » a marqué le clou de ce forum d'échanges, entre Jean Luc Ruelle, président de la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire (Eurocham), JeanMarie Ackah, président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI) et Jean-Louis Menudier, président de l'Union des grandes entreprises industrielles de Côte d'Ivoire (UGECI).