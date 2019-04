Afrique: Le Cameroun champion !

?Vainqueurs de la Guinée par cinq tirs au but à trois, les Lions cadets ont décroché hier leur deuxième trophée continental de la catégorie.

Ils sont venus en Tanzanie. Ils ont vu et ils ont vaincu. Depuis hier, le Cameroun est le tout nouveau champion d'Afrique des moins de 17 ans. Son deuxième sacre dans la catégorie obtenu à l'issue de la séance des tirs au but après un score de parité de zéro but partout hier face à la Guinée. Comme un signe du destin, la séance a pour théâtre le même but que celui de la demi-finale face à l'Angola. Comme mercredi dernier, Manfred Ekoi remplira parfaitement sa mission.

Sur le quatrième essai guinéen, Mohamed Youssouf Sacko surprend le maigre public par la trajectoire de sa course d'élan. Il opte pour le côté droit. Son tir trouve la main ferme du portier camerounais. Il revient alors à Saidou Alioum d'envoyer les siens sur la lune. Il s'élance et prend à contrepied Sekou Camara. Sous le crépuscule tanzanien, il se prosterne pour remercier l'Etre omniprésent. Le Cameroun est champion d'Afrique. Ils l'ont donc fait. Mais pour y parvenir deux ans après leurs aînés séniors, les Lions U17 ont dû puiser dans leurs réserves.

Tellement les machines corporelles ont été mises à contribution durant le tournoi, certaines ont lâché en cours de partie. C'est le cas de Benjamin Bere à la 37e minute et de Gaël Dibongue à la 46e minute. Sur le plan du jeu, le Cameroun, à plusieurs reprises, a eu l'opportunité de dépecer sa proie. En première période, la Guinée n'a enregistré aucune occasion franche de but. Dès la première minute, après une hésitation du gardien guinéen et de son arrière-garde, Ismaila Seidou est surpris et ne peut marquer dans le but vide.

Face à des Guinéens ayant abdiqué dans le duel athlétique, le Cameroun exerce un pressing haut sur un adversaire qui plie sans toutefois rompre. A la 23e minute, Sekou Camara sauve les Ouest-Africains sur une frappe à bout portant de Saidou Alioum. Quelques minutes plus tard, ce dernier après une revue des troupes sur le côté droit, manque de lucidité dans le dernier geste pour faire enfin frissonner les siens.

En seconde période, la Guinée va sortir la tête de l'eau à travers quatre tirs cadrés bien maîtrisés par Manfred Ekoi. A la 75e minute, Leonel Wamba dans la petite surface se heurte au geôlier guinéen. Au rebond, Nassourou Ben Ahmed place le ballon sur la barre transversale.

Auteur d'une partie majuscule, Amadou Daouda sera élu Homme du match de la finale. Steve Regis Mvoue quant à lui a été désigné meilleur joueur du tournoi. L'Angolais Osvaldo Capemba termine soulier d'or de la compétition avec quatre réalisations. Solennellement, le Maroc a reçu l'organisation de la CAN U17 2021.