Ile Maurice: Résidence-La-Cure - Le couple Milate lance un appel à l'aide pour la réparation de leur toit

Sous une petite pluie fine, Sharon Milate, âgée de 39 ans et habitante de Résidence-La-Cure, nous accueille devant chez elle, dans après-midi du jeudi 25 avril.

Elle nous fait signe de la suivre dans la cour où on distingue une maisonnette d'apparence inachevée et qui semble être dans un triste état. Elle y vit en compagnie de son mari, Mackenzie Milate, et de ses chiens et chats. La maison est située dans la cour familiale de ses beaux-parents. «À chaque intempérie, l'eau de pluie pénètre dans la maison par le toit. Ce dernier, en tôle, n'existe presque plus... » La famille sinistrée fait appel à la générosité des Mauriciens pour l'aider à consolider la maison et à acheter certains meubles et effets de base.

Une chose est sûre: les moyens dont disposent les Milate pour réparer la maison sont minimes. Le couple ne reçoit qu'une allocation mensuelle de la Sécurité sociale, mari et femme étant tous deux souffrants. De plus, les véritables propriétaires de la maison sont les beaux-frères de Sharon. «Ils sont en prison et ils sortent bientôt. Ils nous menacent déjà de nous mettre à la porte lorsqu'ils recouvriront la liberté.»

Tous leurs effets personnels ont été endommagés par le mauvais temps; ils conservent les vêtements qui leur restent dans une valise et des boîtes en carton. Sharon Milate et son mari gardent espoir qu'un jour ils arriveront à terminer les réparations de la maison pour vivre paisiblement et cesser de dépendre des autres. «Une aide financière ou un don de matériaux nécessaires pour la reconstruction peut nous aider énormément. Nous manquons également de meubles, de vêtements, de draps et de provisions», soutient-elle.