Ile Maurice: Self Pro Krav - Des Mauriciens formés au combat

Une formation intense sur trois jours. 66 membres de la force policière, dont ceux de la Special Supporting Unit, Special Mobile Force et de la Prison Guard, ont participé à une formation de Self Pro Krav du 26 au 28 avril à Beau-Bassin.

Ils ont été initiés au Real Operational System. Cette technique permet de gérer les conflits en évitant les brutalités et dans le respect des lois en vigueur. La formation a été dispensée par Jacques Levinet, expert en arts martiaux.

Une formation spéciale a également eu lieu pour la société civile. Environs 50 personnes se sont inscrits, dont le plus jeune a 8 ans et le plus âgé a 82 ans. L'événement a été organisée par Jean Didier Ameer, instructeur et directeur national technique océan Indien de la Fédération internationale de self defense et de police training.