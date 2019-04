Mauritanie: Communiqué de l'nitiative AL-WATAN de Washington pour le soutien du candidat du consensus national Mohamed Ould Ghazouani

communiqué de presse

بسم الله الرحمن الرحيم

و الصلاة و السلام على أفضل الأنبياء و المرسلينال

L'initiative AL-WATAN de Washington pour le soutien du candidat du consensus national Mohamed Ould Ghazouani.

L'initiative AL-WATAN de Washington a été lancée en réponse à l'appel National et à la conviction qu'il était nécessaire de participer activement et sérieusement aux besoins politiques qui marqueront la prochaine phase de l'histoire du pays.

Vu que, nous sommes dans une période exceptionnelle d'alternance au pouvoir de manière démocratique et transparente, et après une réflexion approfondie et un examen attentif de la réalité de notre cher pays, s'est réunie cette constellation de la communauté mauritanienne dans la région de Washington aux Etats-Unis d'Amérique, et a examiné avec objectivité et sincérité toutes les réalités du pays dans son ensemble, et les différentes options disponibles sur la scène nationale.

Nous avons conclu que cette étape cruciale nécessite une personne consciente, sérieuse et responsable, possédant une parfaite expérience et pleinement qualifiée pour relever tous les défis afin d'établir un état de citoyenneté, de justice et d'égalité, d'élever le niveau de vie du citoyen mauritanien, de garantir la sécurité et la stabilité, d'éliminer la pauvreté et le chômage en mettant en place des politiques économiques et sociales ambitieuses et inclusives, d'améliorer le système de l'éducation, de la santé et des infrastructures, de relever le niveau de promotion de l'investissement privé.

C'est sur ces bases bien définies que le choix de l'initiative AL-WATAN de Washington se porte sur le soutien du candidat du consensus national, M. Mohamed Ould El Ghazouani. Et nous allons travailler sincèrement et par tous les moyens légaux disponibles pour assurer sa victoire et son ascension a la magistrature suprême.

فيديو: