Algérie: Découverte d'une ceinture explosive à Batna

Alger — Une "ceinture explosive prête à être utilisée" a été découverte dimanche à Batna par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, a indiqué lundi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a arrêté, à Bordj Badji Mokhtar (6eRM), neuf (09) orpailleurs et saisi (03) groupes électrogènes et (03) marteaux piqueurs, tandis qu'un autre détachement a appréhendé, à In Guezzam (6eRM), un contrebandier à bord d'un véhicule tout-terrain chargé de (1,7) tonne de denrées alimentaires, a-t-on ajouté.

Par ailleurs, quatre (04) narcotrafiquants en possession de (6,6) kilogrammes de kif traité ont été interceptés par des éléments de la Gendarmerie nationale, lors de deux opérations distinctes à Bordj Bou Arreridj et Skikda (5e RM), alors que (40) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et In Salah.