Congo-Brazzaville: Cinéma / "Avengers - Endgame" projeté en avant-première par Cinebox

Sorti sur le plan mondial le 24 avril, le film du genre super-héros, d'une durée de 181 mn et produit par les sociétés Marvel Studios, a été sur le grand écran, pour la première fois au Congo, le 25 avril, à la Préfecture de Brazzaville.

Le film américain a été réalisé par Anthony et Joe Russo et mis en scène par Christopher Markus et Stephen McFeely. Il met en scène l'équipe de super-héros des comics Marvel, les Avengers. Il s'agit du vingt-deuxième film de l'univers cinématographique de Marvel, débuté en 2008 et du dixième et avant-dernier de la phase III. Ce film est la suite directe de "Avengers : infinity war" à la fin duquel « la moitié de tous les êtres vivants de l'univers » et donc des personnages de l'univers Marvel disparaît d'un claquement de doigts de Thanos, après qu'il est entré en possession de toutes les pierres du Gant de l'infini.

Tout comme ses trois prédécesseurs, "Endgame ou Avengers : phase finale au Québec" rassemble les acteurs des différentes franchises super-héroïques habituellement séparés, parmi lesquels Iron Man, Black Widow, Thor, Hulk ou encore Captain America et Ant-Man qui ont survécu à la conclusion du film précédent.

Cinebox n'est pas à sa première expérience, il projette chaque semaine les avant-premières des grands films. En 2018, il en a été autant pour "Black Panthers" qui a fait tabac. Et le 25 avril, soit un jour seulement après la projection de "Avengers : Endgame" aux Etats-Unis, au Canada et en France, Cinebox a eu la primeur de le projeter au Congo. Une projection qui a connu un franc succès, à telle enseigne qu'il a été sur grand écran deux jours durant, parce que la salle de la préfecture, avec ses deux cents places, ne pouvait contenir toute la foule.

« J'ai aimé la performance des acteurs. Ils étaient impeccables. Je sors de là très content. Je remercie le Cinebox pour cette initiative de nous régaler depuis trois ans », a témoigné un spectateur à sa sortie de la salle de projection.

« Le public qui a répondu présent ce soir a l'habitude de venir ici. Il attendait impatiemment ce film. Nous sommes heureux qu'il soit là car il a bien savouré le film », a déclaré Gilles Laurent Massamba, responsable de la salle et partenaire de Cinebox.

Une expérience de trois ans

Ouvert en 2016, le Cinebox projette depuis trois années des films à la Préfecture de Brazzaville. Son responsable, Romaric Oniangué, remercie infiniment le préfet pour son soutien à la jeunesse congolaise. Il en est de même pour la société de télécommunication qui les soutient.

« Aucune industrie ou aucun pays ne peut se développer sans s'appuyer sur ses entreprises locales. Les grandes entreprises chinoises, françaises, américaines contribuent à l'économie de leurs pays. Parce que ces Etats ont su soutenir leurs sociétés et faire en sorte que celles-ci deviennent grandes... Donc, si l'on veut diversifier l'économie, la développer, il faut aussi avoir confiance en ses enfants du pays », a martelé Romaric Oniangué.