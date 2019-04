Congo-Kinshasa: Septième art - Phylicia Wissa trace son chemin à Hollywood

L'actrice originaire du Congo-Kinshasa fait actuellement une apparition dans l'épisode 20 de la saison 2 de la série " SWAT". Auparavant, elle a joué dans la célèbre série "Esprits criminels", en 2014.

Phylicia Nsona Wissa a déjà joué dans vingt-cinq films et séries télévisées aux Etats-Unis, dont trois films cette année qui sont actuellement en post-production. Il s'agit d' "Overbooked" dans lequel elle joue le rôle de Trisha ; "The Obituary of Tunde Johnson" où elle incarne une employée de bureau et le court-métrage "The Office is mine" dans lequel elle interprète le rôle de Shay.

Elle a également été l'actrice principale Selena, dans le court métrage "Color of beauty", un film sur une femme qui méprise sa peau noire et tente par tous les moyens de s'en débarrasser. Le film a été sélectionné au « Black Film Festival » de San Francisco 2012. Par ailleurs, Phylicia Wissa a aussi effectué des cascades pour des films et prêté sa voix à la série "Dear white people".

La Congolaise a été co-réalisatrice, co-scénariste et actrice du court métrage "XXV" qui suit la vie de sept jeunes adultes de 25 ans à la recherche de leur identité.

Née de parents originaires de la République démocratique du Congo, Phylicia a perdu son père quand elle avait l'âge de 2 ans de la maladie de Lou Gehrig (également connue sous le nom de sclérose latérale amyotrophique). Elle, son frère et sa soeur aînée ont été élevés par leur mère.

Elle a grandi à Los Angeles en Californie et souhaitait devenir journaliste politique pour la télévision. Mais, à l'âge de 13 ans, elle a décidé de suivre son rêve de devenir actrice. C'est ainsi qu'elle intègre le Magnet Performing Arts de la réputée Hollywood High School. En outre, la mère de Phylicia Wissa, avec l'aide de son amie, va l'inscrire à des cours de théâtre pour jeunes. Le talent de Phylicia a commencé à éclore et c'est à ce moment-là que la jeune fille a compris qu'elle souhaitait devenir actrice professionnelle. Néanmoins, après avoir fait face à beaucoup de rejets, sa mère a décidé qu'il était préférable pour elle de se concentrer sur ses études et de s'inscrire à un programme d'académie de police pour jeunes cadets, où Phylica Wissa excellerait. Cette dernière a remporté des concours nationaux de poésie et d'athlétisme. Quelques-uns de ses poèmes ont été publiés alors qu'elle était juste âgée de 13 ans.

Après avoir obtenu son diplôme de la High School Hollywood, Phylica Wissa a décidé de déménager à New-York afin de se perfectionner en tant qu'actrice. Elle a ainsi obtenu son diplôme au Conservatoire d'art dramatique de New York en 2009 et joué quelques rôles indépendants, avant de retourner dans sa ville natale à Los Angeles, en Californie, où elle a participé à plusieurs émissions, notamment pour ABC, joué pour Criminal Minds de CBS, et s'est aventurée dans le monde des nouveaux médias en collaborant avec des sociétés internet telles que All Def Digital appartenant à Russell Simmons ainsi que Brian Robbins et aussi What The Funny, appartenant à Marlon Wayans.

Phylicia Wissa travaille actuellement sur plusieurs projets, précisément sur une web série dont elle est la scénariste et qui est intitulée "FeeWee helms and the helms ".