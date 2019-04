Algérie: 900 personnes âgées réintégrées dans des familles

ALGER - La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia a indiqué, dimanche à Alger, que neuf cent (900) personnes âgées, dont 1.807 pensionnaires d'établissements relevant du Ministère, ont été réintégrées au sein de leurs familles ou recueillies par des familles volontaires, lors des différentes fêtes ou tout au long de l'année.

S'exprimant en marge d'un atelier de travail, au siège du Ministère, autour de "La problématique de l'abandon des ascendants par les descendants", la ministre s'est félicitée de cette opération qu'elle a qualifiée de "positive" et qui tend, a-t-elle dit à "s'élargir de jour en jour grâce au dispositif de médiation sociale" mis en place par son secteur.

Dans ce contexte, la ministre a fait état d'une coordination avec le ministère des Affaires religieuses et des wakfs pour la sensibilisation, à travers le prêche de vendredi, sur "l'importance de la chaleur du foyer familial", annonçant de nouvelles mesures initiées par son département ministériel, à travers les Directions de l'Action sociale et de la Solidarité (DASS), en faveur de toute personne demandant de l'aide pour des ascendants sans ressources ou en en détresse sociale.

Pour ce qui est de la problématique de l'abandon des ascendants par les descendants, elle a rappelé l'arsenal juridique algérien qui protège les personnes âgées de l'abandon, du vagabondage et de la vulnérabilité sociale, et la prise en charge matérielle et psychologique par le ministère de cette frange de la société, au niveau de trente trois (33) foyers pour personnes âgées, outre les Diar Errahma, ajoutant que le Ministère s'attèle à "étudier et à rechercher les causes de ce phénomène afin d'adapter le dispositif social et parvenir à une prise en charge plus efficace de cette catégorie".

Aussi, Mme Eddalia a appelé les différents secteurs, les corps de sécurité et même les résidants des établissements relevant du secteur de la Solidarité nationale à prendre part à cet atelier afin de débattre de la situation et d'aboutir à des recommandations à même d'améliorer les conditions d'accueil et revoir les procédures sur lesquelles se base le Ministère pour la gestion de ces établissements.

Par ailleurs, la ministre a mis en valeur le rôle que joue l'Agence de développement sociale (ADS) à travers les cellules de proximité qui, a-t-elle dit, "apporte tant à cette catégorie dans des régions éloignées et enclavées du pays".

En réponse à une question sur les prévisions de la hausse de cette frange de la société, la ministre a exclu une telle probabilité au vu du "faible nombre de personnes âgées résidant dans ces foyers", se félicitant de "la solidarité familiale algérienne". A ce propos, la ministre a affirmé que l'effort de son département vise la réduire des cas d'abandon et non pas la création de nouveaux centres pour personnes âgées, d'autant que les établissements fonctionnels ne souffrent pas de surcharge.

Evoquant l'accueil et la prise en charge, par les établissements sous tutelle, de personnes âgées souffrant de maladies psychiatriques et délaissées par leurs familles, elle a estimé que "c'est là un réel problème pour le secteur étant donné que le personnel de ces établissements n'est pas formés en la matière.

Dans ce contexte, Mme. Eddalia a assuré que département œuvrait en coordination avec le ministère de la Santé à trouver des solutions adéquates à cette catégorie, dont la prise en charge est dévolue depuis les années 80 au secteur de la Solidarité seul.