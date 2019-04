Sénégal: Malicounda - Des aperistes demandent plus de responsabilité dans l'appareil étatique

Des militants de la majorité présidentielle et des Apéristes de la commune de Malicounda dont le responsable de la Cojer, Pape Mbadji, ont rencontré hier, dimanche 28 avril, la presse devant un rassemblement de plusieurs dizaines de personnes réclamant plus représentativité et de responsabilité dans l'appareil étatique.

Selon une déclaration lue par Pape Meïssa Faye, l'adjoint au maire de la commune de Malicounda, Maguette Sène, leur localité est d'un poids démographique de 70 000 personnes avec un électorat de 25 000 électeurs. Il a rappelé les scores enregistrés lors de la Présidentielle 2019 d'un ratio de 70%.

Mieux, ils ont fait remarquer, une évolution de 1200 voix de 2012 à 13 000 voix en 2019 pour le compte du président Macky Sall.

A l'en croire, ces performances sont le fruit d'un travail remarquable d'une équipe municipale et d'une coalition de la majorité présidentielle au niveau local sous la coordination du maire Maguette Sène.

En cinq ans, l'adjoint au maire a mis en avant les réalisations faites en matière d'électrification et d'adduction et d'accès à l'eau potable dans la quasi-totalité des localités de la commune, le financement et la formation des femmes et des jeunes, la construction d'infrastructures de base, une gestion transparente de la commune et une adhésion populaire à la politique drivée et conduite par le président Macky Sall vers les rampes de l'émergence.