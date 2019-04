Gabon: Julien Nkoghe reçu par Ali Bongo, selon la Présidence

Libreville, le 29 Avril 2019 - Son Excellence Ali Bongo Ondimba, a reçu ce jour en audience le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Julien Nkoghe Bekale.

Cette rencontre a été l'occasion pour le chef de l'Etat et le Premier ministre de faire un point sur l'actualité et les activités du gouvernement. Ils ont évoqué l'état d'avancement des réformes prises par le gouvernement et les prochaines étapes identifiées afin d'en accélérer le processus.

Le dialogue entamé par le Premier ministre et les partenaires sociaux, le calendrier du gouvernement dans la mise en œuvre des réformes, ainsi que les questions d'ordre économique et sécuritaire ont également ponctué cette séance de travail.

Le Président de la République a rappelé le caractère urgent et prioritaire des réformes à mener, qui sont indispensables à l'amélioration du quotidien des Gabonaises et des Gabonais. Il a également souligné l'importance de conjuguer efficacité économique et justice sociale.