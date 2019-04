Gabon: KOULA-MOUTOU - La culture de l'excellence recompensée par le mouvement "On S'engage"

L'effort, a-t-on coutume de dire, est souvent couronné par le réconfort. Le mouvement "On s'engage" vient de récompenser les efforts des apprenants des établissements secondaires de Koula-Moutou.

Sous le parrainage de Hugues Mbadinga Madiya, les Olympiades du savoir ont été organisées du 24 au 27 avril 2019, dans la capitale provinciale de l'Ogooué-Lolo. Les meilleurs élèves ont été honorés en présence des autorités, en tête desquelles, Marie Françoise Dikoumba, Gouverneure de ladite province.

Il faut provoquer l'émulation et célébrer l'excellence chez la jeunesse gabonaise. C'est l'idée chère à Hugues Mbadinga Madiya, parrain des Olympiades du savoir de Koula-Moutou. Tous les établissements secondaires de cette capitale provinciale ont pris part au concours qui a eu lieu du 24 au 27 avril 2019. Il s'agit du Lycée d'État Jeans Stanislas Migolet, du Collège Notre Dame de la Salette, du Lycée Privé Moutou Mambo et du Lycée Privé David Mickombo. Au total, 208 élèves ont pris part à cette compétition. Les mathématiques - Physique - Chimie - Biologie et Français ont été les disciplines dont lesquelles, les candidats ont planché. Le Lycée d'État Jean-Stanislas Migolet a été le théâtre de cette rencontre inter-établissement.

Les Olympiades du savoir ont vu le couronnement de 18 heureux lauréats ce samedi 27 avril. Ces 18 gagnants ont chacun emporté un trophée et une enveloppe de 50.000fcfa. Pour Hugues Mbadinga Madiya, le parrain de cette action éducative, « l'organisation des olympiades du savoir s'inscrit en droite ligne de la volonté des plus hautes autorités du pays de faire de la culture de l'excellence, un état d'esprit partagé par l'ensemble de nos apprenants ».

Marie Françoise Dikoumba, Gouverneure de la province de l'Ogooué-Lolo, quant à elle, estime que l'excellence doit se célébrer. « Il faut célébrer l'excellence. Elle éveille ou réveille l'émulation chez les autres élèves. C'est ainsi que nous allons former la jeunesse de demain. Cette jeunesse sacrée de notre cher pays. Les Olympiades de savoir viennent de dessiner le sourire sur les visages de ces jeunes gens » dit-elle en saluant l'initiative et les initiateurs de cet évènement.

La satisfaction est totale ou presque chez Joe Malph Severin Divassa, président du Mouvement On S'engage. Une satisfaction partagée par les heureux élèves et les organisateurs des Olympiades du savoir. « L'objectif des Olympiades du savoir est de développer chez les élèves, la curiosité, le goût de la recherche et du travail en équipe et de les aider à construire une image positive de la culture scientifique, en particulier des mathématiques. Ainsi, nous contribuerons à inciter les élèves à s'orienter vers les études scientifiques » explique le président du Mouvement.

Le bonheur pouvait se lire sur les visages des lauréats. Avec leurs trophées en mains, ils n'ont pas caché leurs émotions. Ils ont d'ailleurs souhaité que ce genre d'évènements se perpétuent afin de faire naître en chacun d'eux, cette capacité de concourir à d'autres compétitions. « Je suis une élève heureuse. Ce sourire que j'ai, prouve l'immensité de mon bonheur. Je profite de cette tribune pour remercier au nom de mes camarades lauréats et moi, de remercier Hugues Mbadinga Madiya, le parrain de cette action éducative, Joe Malph Severin Divassa, président du Mouvement « On S'engage », Madame le Gouverneure, Marie Françoise Dikoumba et bien d'autres personnalités qui militent pour l'excellence. Nous donnerons le meilleur de nous et agirons au mieux pour donner satisfaction à ceux qui nous font confiance » déclare une des lauréates.