Madagascar: Andry Rajoelina satisfait de ses cent jours à la présidence

Trois mois après son investiture, le président malgache a présenté, le 28 avril, le bilan de ses cent jours à la tête du pays, vantant les réalisations déjà enregistrées et promettant de nouvelles mesures, notamment l'augmentation du SMIG et des investissements socioéconomiques pour développer le pays.

Lors d'une cérémonie solennelle qui a réuni des milliers de personnes à Antananarivo, le chef de l'Etat malgache s'est dit satisfait des actions réalisées. Il a surtout insisté sur son engagement à réaliser 100% des promesses prises auprès de la population à travers les «Veliranos ». Il s'agit de programmes thématiques qui ont porté sa « vision pour rattraper le retard de développement » du pays et qui sont axés sur la bonne gouvernance, la paix et la sécurité sociale, l'industrie, l'agriculture et l'élevage, ainsi que l'énergie et les infrastructures.

« Fier du chemin parcouru en cent jours à la tête de l'Etat malagasy, nous réaliserons l'intégralité des Veliranos et ne renoncerons pas à nos idées. À tous les Malagasys, nous devons continuer à travailler ensemble pour rattraper le retard de développement de notre pays », a déclaré le président Andry Rajoelina.

Dans son message qui, selon lui, s'inscrit « dans une démarche démocratique de rendre des comptes régulièrement et en toute transparence aux citoyens », Andry Rajoelina a fait de nouvelles annonces. Au rang des promesses les plus significatives, l'augmentation du SMIG qui passera de 169 000 ariarys (42 euros) à 200 000 ariarys (50 euros). Il veut aussi baisser le prix du carburant et entamer un bras de fer avec le secteur pétrolier qui réalise des marges beaucoup trop élevées, selon ses termes.

Le président malgache a également souligné qu'il compte poursuivre les réformes institutionnelles qu'il a promises, notamment le projet de décentralisation avec la nomination de gouverneurs aux prérogatives élargies. Il a aussi maintenu qu'il ne renonce pas à supprimer le Sénat, une promesse de campagne, et a fait savoir que les quarante-trois milliards d'ariarys qui seront ainsi économisés seront consacrés aux mesures destinées à accélérer le développement socio- économique, à travers le financement des infrastructures destinées à accroître l'accès à l'eau, à l'électricité, aux services de santé ainsi qu'à la promotion de l'éducation. Des actions annoncées lors de son arrivée au pouvoir, dans le cadre de l'initiative «Emergence Madagascar».

Pour chacun des budgets du Sénat, il a rappelé sa vision ainsi que les objectifs de mandat et cité les réalisations dans ces domaines : Bonne gouvernance, Culture et rayonnement de Madagascar, Paix et sécurité-Social (santé, éducation, sport), Emploi et protection de l'environnement, Industrie, Agriculture et élevage, Energie et infrastructures.

Enfin, il veut poursuivre son projet de décentralisation en remplaçant les chefs de région qui étaient jusque-là élus par des gouverneurs qui seront eux aussi nommés. Selon certains observateurs, il s'agirait au contraire d'une centralisation du pouvoir.