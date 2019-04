Angola: La justice implacable dans la lutte contre la corruption

Huambo — Le ministère de la Justice et des Droits de l'homme est plus implacable dans ses actions de lutte contre la corruption dans le secteur, ayant instruit depuis avril 2018, 71 affaires de nature disciplinaire.

C'est ce qu'a assumé lundi, dans la province de Huambo, le ministre Francisco Queirós, soulignant que ces procès cas avaient entraîné 24 licenciements, trois relégations, neuf amendes et 32 ??censures.

S'exprimant à l'ouverture du 14e conseil consultatif du département ministériel, il a informé que des mesures plus énergiques seraient prises, avec l'augmentation des audits réguliers dans les différents secteurs et la responsabilité pénale des fonctionnaires impliqués.

Il a annoncé que le ministère avait récemment promu une campagne de moralisation à l'intention de tous les fonctionnaires en matière de corruption, de conflits d'intérêts, de népotisme, de trafic d'influence et du code de conduite afin de rendre les services du secteur plus transparents.

En outre, des formations spécialisée sur le blanchiment de capitaux, la lutte contre le financement du terrorisme et la corruption, ainsi que sur le trafic de drogue ont été réalisées au profit de 60 magistrats judiciaires et du Ministère public, ainsi que des agents du Service d'enquête criminelle (SIC).

Dans le chapitre de la réforme de la justice et du droit, il a souligné l'approbation du Code pénal et l'envoi à l'Assemblée nationale du Code de procédure pénale, déjà approuvés de manière générale, en plus de la formulation de plusieurs textes, en mettant l'accent sur le projet de loi sur le régime juridique de reprise d'entreprises et l'insolvabilité, en tenant compte de l'impact positif que cela aura sur l'environnement d'affaires.

En attendant, il a annoncé que 40 nouveaux tribunaux municipaux seront ouverts dans tout le pays, qui rejoindront les trois déjà ouverts cette année et deux de Luanda et Benguela, qui seront ouverts dans les prochains jours, avec transfert, de la part de l'Exécutif, de la gestion administrative et des ressources humaines du pouvoir judiciaire, avec seulement des budgets d'affaires publiques dans le domaine de la justice. Sous le slogan "Avec transparence, loyauté et rigueur, nous améliorons l'enregistrement des actes d'état civil et les services notariaux", le 14ème Conseil consultatif, qui se termine mardi, trace le bilan des activités menées en 2018, le nouveau modèle d'enregistrement et de notariat et ses lignes de force, le diagnostic des ressources humaines et la nouvelle stratégie de gestion, bilan de la première année du programme de moralisation de la lutte contre la corruption et l'impunité.