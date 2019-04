Cote d'Ivoire: Organisation mondiale du tourisme - L'ambassadeur Ion Vilcu sublimé par le leadership ivoirien

De la candidature ivoirienne au Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme (Omt), à la proposition du pays d'abriter en 2020 le Forum mondial sur l'investissement touristique (Investour), à la pertinence de la stratégie nationale de développement touristique (« Sublime Côte d'Ivoire ») et bien des sujets touchant aux enjeux du secteur au plan international, l'ambassadeur Ion Vilcu, Directeur du Département des membres affiliés de l'Omt et le Ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, ont affiché une vision partagé lors de l'audience que le second a accordée au premier. C'était ce lundi 29 avril au cabinet du ministre, à Abidjan-Plateau, Tour Postel.

Toutes choses qui ont permis de mettre en lumière le leadership amorcé du tourisme ivoirien en Afrique et bien au-delà, sous la houlette du Ministre Siandou Fofana.

C'est en tout cas ce qui ressort de la teneur des échanges et de l'enthousiasme affiché par le VRP du tourisme international qui visite l'Afrique pour la première fois depuis sa prise de fonction.

Dans le même élan que le Secrétaire général de l'Omt, Zurab Pololikashvili, qui avait séjourné du 30 juin au 4 juillet 2018, pour sa première sortie officielle sur le continent africain.

Investour pour la 1ère fois en Afrique ?

Et fort de cet épisode, renforcé par l'activisme ivoirien lors de la dernière Foire internationale du tourisme de Madrid (Fitur), en Espagne et qui abrite aussi le siège de l'Organisation, sans compter avec la présence remarquée à Investour, il n'est que légitime, pour la Côte d'Ivoire de prétendre, ainsi que susmentionné, à accueillir le Forum en 2020. Pour la première fois en terre africaine.

Et le ministre Siandou Fofana de décliner les capacités organisationnelles, hôtelières et techniques qu'a la Côte d'Ivoire pour organiser de tels évènements d'envergure, à l'instar du Sommet Ua/Ue, les VIIIes Jeux de la Francophonie, le Masa, etc.

En outre, des échanges avec SEM Ion Vilcu, il ressort que l'acte de candidature de la Côte d'Ivoire au Conseil exécutif de l'Omt, du 9 au 13 septembre prochain à Saint-Pétersbourg (Russie), est accueilli avec enthousiasme par l'instance internationale.

Des questions de formations à distance, de lobbying et de parrainage d'organisations professionnelles, entreprises privés et autres opérateurs touristiques affiliés, il en a été aussi question au cours de l'audience.

L'ambition étant de faire ce secteur transversal et au potentiel inouï, une priorité pour les différents gouvernements.

Le Directeur des membres affiliés s'est en outre, réjoui, de l'idée partagée par les ministres ivoirien et burkinabé en charge du tourisme, en fin de semaine dernière, à Abidjan, de mettre le modèle de « Sublime Côte d'Ivoire » au service de l'espace sous-régional de l'Uemoa.