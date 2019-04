Ile Maurice: Transferts punitifs de policiers - Le mal perdure

Le phénomène de transfert punitif dans la force policière revient sur le tapis avec la mutation, il y a une dizaine de jours, de deux agents de l'ordre du poste de police de Vallée-Pitot à la Western Division. Le jour précédant le transfert, ils avaient enlevé des affiches du MSM illégalement placardées à Plaine-Verte.

UN sentiment de ras-lebol anime les membres de la force policière. La Police Officers Solidarity Union (POSU) annonce qu'elle fera une demande de révision judiciaire en Cour suprême pour contester la mutation, il y a une dizaine de jours, de deux policiers précédemment affectés au poste de police de Vallée-Pitot. «Nous en avons assez que nos voix ne soient pas entendues. L'un des policiers transférés habite à Pamplemousses et doit se rendre au poste de police de Beau-Bassin alors que l'autre réside à Plaine-Verte et doit se rendre au poste de police de PetiteRivière», souligne l'inspecteur Jaylall Boojhawon, président de la POSU.

Autre cas évoqué par le syndicat, celui de l'Assistant surintendant de police (ASP) Boodhram, qui était le no 1 du Passport and Immigration Office, transféré deux semaines après avoir donné un «statement» au Central Criminal Investigation Department (CCID) contre le commissaire de police Mario Nobin, dans l'affaire Mike Brasse. «Qu'est ce qui se cache derrière le transfert de l'ASP Boodhram ? Cela n'a pas l'air d'un transfert de routine», martèle l'inspecteur Boojhawon. «La plupart des transferts sont le fruit d'une ingérence politique ou parce qu'un officier n'a pas exécuté un ordre émanant d'un chef hiérarchique parce que cela ne cadrait pas avec ses attributions», explique-t-il.

Il y a aussi le transfert d'un ASP, qui, du jour au lendemain, a été muté à Rodrigues, sans aucune raison. Affecté à la National Security Service (NSS) de Port-Louis-Sud, il lui était reproché d'avoir assisté à une séance de prière où était présent le leader du Parti travailliste, Navin Ramgoolam. Le 28 décembre dernier, il apprend sa mutation à Rodrigues alors que son épouse, alitée, est gravement malade.

«Extra dominer ki zot a pe fer ar li. Il s'est plaint à qui de droit, en disant qu'il est seul à s'occuper de sa femme malade et qu'il n'y aura personne pour aider cette dernière s'il n'est plus à Maurice. Mais il s'est heur- té à un mur de silence et il a fini par lui-même tomber malade tellement la situation l'a stressé. Mais, néanmoins, il va devoir aller travailler à Rodrigues», explique un policier qui a côtoyé le haut gradé. «Li mem pa ti kone si Navin Ramgoolam ti laba.

Le cas de la policière Toinette, qui avait pris en contravention le Chairperson du conseil de village de Bois-des-Amourettes, avait été un acte flagrant de transfert punitif. Le ministre mentor, sir Anerood Jugnauth, l'avait d'ailleurs concédé au Parlement, en juillet. «N'oublions pas l'affaire 'briani', à Quatre-Bornes, où un policier a été muté après un incident entre un agent politique proche de l'ex-députée Nita Deerpalsing et lui. Le cas, aussi, du constable Cadersa, muté après qu'il a pris Vijaya Sumputh en contravention. Komié letan pou alé koumsa ?»

Notons aussi qu'après chaque changement de régime, des transferts en masse ont lieu dans les unités de la NSS ou de la Very Important Security Unit.

Mais du côté des Casernes centrales, on explique qu'un officier de police peut être muté à n'importe quel moment au nom de «the good sake of the force». «A Police Officer may from time to time be required to serve in any unit, in main land, or outer islands during his tenure of office», nous dit-on.

La démission du CP réclamée après l'affaire Mike Brasse

L'affaire avait été révélée dans l'émission «Menteur, menteur». Le commissaire de police (CP) Mario Nobin serait intervenu pour que Mike Brasse, surveillé par les autorités, puisse bénéficier d'un passeport pour se rendre à La Réunion. Lors de ce voyage en septembre 2016, Mike Brasse, un habitant du Nord et skipper de profession, s'est fait arrêter avec Rs 600 millions d'héroïne. La POSU réclame la démission du commissaire de police après ce scandale.

Suite à l'éclatement de cette affaire, une enquête a été initiée par le CCID, ce qui met le CP en mauvaise posture. Les divers protagonistes qui sont intervenus dans cette affaire ont expliqué avoir agi sous les ordres de Mario Nobin. L'ASP Boodhram a expliqué aux enquêteurs qu'il avait reçu un appel de Mario Nobin, qui lui aurait dit «ena enn boug apel Brasse inn perdi so paspor ek li bien bizin vwayaze. Mo finn anvway ou Domah so rapor e mo pe dir boug-la vinn laba. Fer li gagn so paspor».

L'Assistant commissaire de police (ACP) Vinod Domah, entre-temps parti à la retraite, officiait comme Divisional Commander du Nord. Il a été interrogé il y a quelques semaines par le CCID, de même qu'un sergent, Chief Clerk à la Northern Division. Ils ont relaté que Mike Brasse était venu les voir sous les instructions du CP.

«Nous demandons au Premier ministre d'intervenir et de demander au commissaire de police de 'step down' le temps de l'enquête. Il a ordonné de remettre un passeport à un trafiquant de drogue, qui avait dit qu'il doit se rendre à La Réunion afin de récupérer son bateau, alors en réparation», relate l'inspecteur Jaylall Boojhawon. Ce dernier raconte qu'en faisant cela, le CP a violé les règlements de la circulaire 2014, qui stipulent qu'un passeport ne peut être remis à une personne que dans des circonstances précises, soit si elle doit se rendre à l'étranger pour des traitements médicaux ou pour subir une opération chirurgicale ; pour assister à des funé- railles ; pour se rendre à une conférence urgente ou pour des études.

«La réparation de bateau ne figure pas dans ces conditions et le rapport de l'ACP Domah avait stipulé que l'enquête sur Mike Brasse n'était pas terminée concernant sa demande de passeport», dit le syndicaliste. Nous avons tenté d'avoir la version du commissaire de police mais en vain.