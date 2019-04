Cote d'Ivoire: Concert/"Abidjan Jazz by BICICI" 2019 - Après son succès à Abidjan, Boney Fields veut remettre le couvert pour bientôt

« Nous avons passé un très bon moment au Abidjan Jazz by Bicici. Je voudrais remercier tout le monde pour cette invitation avec le groupe Lucky Peterson.

J'espère être de retour bientôt », a déclaré le trompettiste Boney Fields qui était en concert, le 26 avril 2019, au palais des congrès du Sofitel Abidjan hôtel ivoire.

En montant sur scène, le virtuose de la trompette savait qu'il avait à conquérir le public abidjanais et surtout les invités de la Bicici. Boney Fields et le groupe Lucky Peterson vont plonger le public dans une ambiance électrique alliant guitares saturées et parfois heavy. Renforçant ainsi une musicalité empreinte de blues à la grande satisfaction des mélomanes.

Pendant 2 heures d'horloge, ce fidèle héritier de James Cotton et Luther Allison et son Band ont tenu en haleine les public du palais des congrès qui ne pouvait plus tenir sur place.

Tellement emballé par l'orchestration du jeu virtuose de la trompette à la batterie, la basse et la guitare où s'entremêle section cuivre, saxophone, trombone, harmonica...

A dire vrai, pour ce passage à Abidjan, l'auteur de « Bump City » semble avoir conquis les mélomanes ivoiriens.

Après le concert d'ouverture, c'est l'Institut français qui va accueillir les deux autres concerts le vendredi 3 mai et le samedi 4 mai respectivement avec Laïka Fatien (première artiste française à être signée chez Universal Jazz) et les Eléphanteaux du jazz, cuvée 2019 composés d'Assohoun, Soukeïna Young et Trinity.

A noter que « Abidjan Jazz by BICICI » est une tradition inscrite dans le calendrier de la banque qui convie chaque année ses clients et partenaires, amoureux du jazz à ces instants de jazz.