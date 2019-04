Congo-Brazzaville: Santé publique - Le paludisme, première cause de consultation et d'hospitalisation

La maladie est à l'origine de 69,8 % des cas de consultation et 64,8% de taux d'hospitalisation au Congo, selon la ministre de la Santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo.

Le paludisme demeure un des problèmes majeurs de santé publique dans le pays avec un taux de mortalité estimé à 18,4%. « Pour les enfants de moins de 5 ans, le paludisme représente 52,8% des causes de consultation externe, 44,1% des causes d'hospitalisation et 28% des causes de décès au niveau des hôpitaux », a indiqué la ministre de la Santé et de la population.

Malgré la prévalence ainsi évoquée, les efforts sont consentis dans le cadre de la lutte contre le fléau, selon Jacqueline Lydia Mikolo. Depuis 2008, a-t-elle rappelé, le Congo a décrété la gratuité du traitement du paludisme en faveur des moins de 15 ans et des femmes enceintes. Une manière de réduire le taux de mortalité infantile liée à cette maladie et de garantir la santé maternelle car les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes constituent les couches les plus vulnérables. La revitalisation des districts sanitaires, selon la ministre de la Santé, permettra d'assurer une prise en charge de proximité des cas de paludisme.

Les initiatives du Congo dans le cadre de la lutte contre cette maladie lui ont valu d'être éligible au Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme en bénéficiant d'une enveloppe de plus de huit milliards francs CFA pour organiser une campagne de distribution des moustiquaires imprégnées. L'opération est prévue en juillet prochain sur toute l'étendue du territoire national.

D'autres actions sont prévues. « Pour aller ensemble vers l'élimination du paludisme, nous devons mettre en œuvre des stratégies innovantes fondées sur le développement de la recherche pour une couverture universelle de la population par des services intégrés de lutte contre le paludisme », a déclaré la ministre de la Santé et de la population. Cette année, la Journée mondiale de lutte contre le paludisme a été célébrée sur le thème "Zéro palu ! Je m'engage".