Afrique: CAF-C1/demi-finale - Mazembe perd la première manche

Un petit but à zéro, l'Espérance de Tunis se déplacera à Lubumbashi avec un but d'avance face au représentant congolais, en match retour de la demi-finale de la C1 africaine. Les Corbeaux devront d'abord remonter le but et aller chercher la victoire, afin d'accéder en finale.

Le Tout Puissant Mazembe a été battu, le 27 avril, au complexe sportif de Radès, à Tunis, face à l'Espérance de Tunis, par un but à un. Pour cette rencontre, le coach Pamphile Mihayo Kazembe a aligné l'Ivoirien Sylvian Gbohouo dans les perches et dans le champ Djos Issama, le Zambien Kabaso Chongo, Kevin Mondeko, Arsène Zola, le Zambien Nathan Sinkala, l'Ivoirien Christian Koffi Kouamé, Miché Mika, Meschak Elia, Jackson Muleka, Trésor Mputu Mabi (remplacé à la 61e minute par Ben Malango).

Du côté de l'Espérance du Tunis, Cherifa a été dans les buts, et dans le champ, Meskini, Dhaouadi, Chemmam (remplacé à la 75e mn par Bguir), Ben Mohamed, Kom, Coulibaly, Elhouni (remplacé à la 33e par Badri), Chalali, Belaili et Khenissi (remplacé à la 70e mn par Jouini). L'unique but de la partie a été inscrit à la 51e mn par Youcef Belaili alors que l'aire de jeu était remplie de fumigènes balancés par les supporters espérantistes. Mazembe a aussi évolué en infériorité numérique à partir 72e mn, après l'expulsion du défenseur international zambien, Kabaso Chongo, ayant accumulé deux cartons jaunes.

Le match a été difficile pour les Corbeaux de Lubumbashi. Selon les statistiques de la Confédération africaine de football, la possession de balle a été de 68 % en faveur de l'Espérance de Tunis, contre 32 % pour Mazembe. Les Tunisiens ont tiré à neuf reprises dont quatre tirs cadrés contre cinq pour Mazembe dont un seul tir cadré. Mazembe a commis vingt-huit fautes contre dix-huit pour Espérance de Tunis. Il y a eu six corners pour l'Espérance et un seul pour Mazembe, pas de position de hors-jeu pour Espérance alors que les attaquants de Mazembe se sont retrouvés en position litigieuse à quatre reprises au cours de cette rencontre.

Au cours de la conférence de presse d'avant le match, l'entraîneur adjoint de l'Espérance, Mejdi Traoui mettait l'accent sur le fait de ne pas encaisser de but à domicile. « Il faut à tout prix éviter d'encaisser un but à domicile, c'est la clé de la réussite. Pour préserver nos chances au match retour, il est important de ne pas aller à Lubumbashi avec un but ou plus dans notre cage. En parallèle, nous devons faire preuve de réalisme en concrétisant notre suprématie. Nous devons priver Mazembe d'espaces afin de ne pas le mettre dans sa posture préférée: la contre-attaque », déclarait-il.

Et le scenario est à moitié réussi. Mais à Lubumbashi, l'on attend voir un Mazembe plus conquérant. Le rendez-vous est pris pour le 4 mai, dans l'antre de la commune de Kamalondo, dans la capitale congolaise du cuivre pour la demi-finale retour. Dans l'autre demi-finale aller, le Wydad athletique club de Casablanca (Maroc) a battu Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud par deux buts à un.