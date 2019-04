Afrique Centrale: Championnat d'Afrique centrale de boxe des pharaons rénovée - Le Congo rafle dix-huit médailles

Les Diables rouges se sont hissés à la tête de la première édition de la compétition qui s'est déroulée du 26 au 27 avril, à Brazzaville.

Au terme de deux jours de compétition, les athlètes venus de la République du Congo, pays hôte, de la République démocratique du Congo (RDC), de la République centrafricaine (RCA), de l'Angola et d'une équipe des refugiés conduite par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ont livré des combats très élevés sur le plan technique, justifiant ainsi le haut niveau du championnat. Au classement général, le Congo a répondu aux attentes.

Les Diables rouges ont survolé la compétition en glanant dix-huit médailles dont huit en or, sept en argent et trois en bronze. Chez les hommes, en catégorie des moins de 55 kg, Exaucé Samba a remporté la médaille en or, suivi de son compatriote Mbelo (argent). « Je suis ici pour honorer ma nation dans cette compétition de la zone 3. Je suis champion du Congo 2017, catégorie -60kg et, aujourd'hui, je suis champion de ma catégorie. Je suis très heureux de cette victoire qui revient à toute l'équipe puisque nous avions des lacunes mais les entraîneurs ont fourni un grand travail afin que nous gagnions ces médailles. Je déplore juste le fait que les gradins étaient vides», s'est réjoui Exaucé Samba.

Dans la catégorie des moins de 60 kg, les Congolais Fila et Malonga ont respectivement glané les médailles en or et en argent. Richie Samba du Congo ainsi que Mubiala et Mbaza de la RDC constituaient le trio gagnant de la catégorie des moins de 65 kg. Le Congolais Bakala a été sacré médaillé d'or, devant Bengongo de la RDC et son compatriote Nkouka chez les moins de 70 kg. Dans la catégorie des moins de 75 kg, le Congo a fait le paquet en remportant les deux médailles mises en jeu, notamment avec Mboubi (or) et Nkeoua (argent). Dans la dernière catégorie, précisément les moins de 80 kg, les athlètes congolais ont une fois de plus prouvé leur suprématie sur leurs adversaires du fait que Ouassadiabona et Kiyeko ont occupé les deux premières places, reléguant l'Angolais Diego Lahorino à la troisieme place.

En version féminine, Kané du Congo a occupé la première place suivie d'Angi de la RCA et d'Imbambé de la RDC dans la catégorie des moins 53 kg. Babindamana et Koumikana (Congo) ont respectivement occupé la première et la troisième place. Kimpembe de la RDC s'est contentée de la médaille d'argent dans la catégorie des moins de 58 kg.

Chez les moins de 63 kg, Noly Malanda de la RDC a pris le meilleur sur Matsiona du Congo. Chez les moins de 68 kg, le Congo ne s'est pas distingué. En effet, c'est Sarah Massamba (RDC) ainsi que les Centrafricaines Ruth Yimbanza et Marie Takouama qui ont remporté les médailles. Enfin, la RDC a encore brillé chez les moins de 78 kg avec Agnes Niali (médaille en or), tandis qu'Abigael Mondonga de la RCA a occupé la deuxième place, synonyme d'une médaille d'argent.

Notons que la RDC s'est placée deuxième avec neuf médailles, suivie de la RCA qui n'a totalisé que quatre. Par contre l'Angola n'a remporté qu'une médaille en bronze, puisqu'il n'était représenté que par Diego Lahorino, dans la catégorie des moins de 80 kg.