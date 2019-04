Congo-Brazzaville: Gouvernance électorale - L'opposition appelle au respect des instruments juridiques

Au cours d'une conférence de presse qu'ils ont animée la semaine dernière, à Brazzaville, les partis de l'opposition ont invité au respect des textes juridiques sur la pratique démocratique, signés et ratifiés par le Congo au niveau continental et international, base de la tenue d'élections justes qui préservent le peuple des soubresauts et des déchirements sociopolitiques.

Parmi les instruments cités, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance adoptée le 30 janvier 2007, à Addis-Abeba, et dont l'objectif est de promouvoir et renforcer l'Etat de droit dans les pays membres de l'Union africaine; la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ratifiée par le Congo en décembre 1982.

« Pourtant, et comme sujet, le Congo a aliéné une partie de sa souveraineté en ratifiant des instruments juridiques sur la pratique démocratique au niveau continental. Ce qui implique le respect des procédures en la matière, la mise en place d'organes indépendants, la maîtrise des électeurs », a relevé l'opposition dans sa déclaration lors de la conférence de presse. « Toute élection doit refléter la volonté du peuple et non le contraire. En cela, les acteurs politiques de toutes les obédiences, y compris l'administration, devraient œuvrer au renforcement des valeurs démocratiques pour lesquelles la primauté est accordée au respect du souverain primaire », a ajouté le document.

De même, l'opposition a saisi cette opportunité pour informer l'opinion qu'elle déposera très prochainement, sur la table du gouvernement, ses préoccupations afin de baliser la voie et offrir au peuple congolais un processus électoral débarrassé des dysfonctionnements qui l'ont souvent caractérisé depuis 2002.