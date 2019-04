Angola: Le Président de la République aborde l'emploi et la formation avec les représentants de jeunes

Luanda — La création d'un plus grand nombre d'emplois et des questions liées à la formation académique et technico-professionnelle des jeunes ont dominé l'audience accordée ce lundi par le Président de la République, João Lourenço, aux représentants du Conseil national de la jeunesse (CNJ).

Créé le 4 octobre 1991 et de nature non partisane, le CNJ est une plate-forme de dialogue et d'échange de vues entre les 38 organisations nationales de jeunesse qu'il rassemble et les 18 conseils provinciaux, en tant que partenaire gouvernemental des affaires de la jeunesse.

Lors de l'entretien avec le Président João Lourenço, les problèmes de santé publique et de logement ont également été analysés, a déclaré à la presse à l'issue de laudience, le dirigeant du CNJ, António Tingão Mateus.

João Lourenço a exprimé sa volonté de maintenir un dialogue avec les jeunes, d'échanger des points de vue sur le développement du pays et l'amélioration des conditions sociales de la jeunesse, a informé le responsable de la jeunesse.

L'audience a également compté sur les représentants des jeunes du FNLA, Kiaku Kiala ; de l'Unita, Agostinho Camuango et de la JMPLA, Nuno Carnaval.

En avril 2018, le Président João Lourenço a tenu une réunion similaire avec les membres du CNJ. L'intention de l'Exécutif angolais est de continuer à mettre en œuvre le plan national pour la jeunesse et de discuter avec les jeunes de leurs priorités. La ministre de la Jeunesse et des Sports, Ana Paula Sacramento Neto, a aussi fait partie de l'entretien.