Sénégal: Protection des routes côtières - Oumar Youm veut une synergie des interventions

Dakar — Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Oumar Youm, a appelé lundi à une synergie des interventions des programmes dans les secteurs stratégiques de l'environnement, des infrastructures et de l'urbanisme.

"Il y a une nécessité de renforcer le dialogue entre les différents programmes des ministères qui interviennent dans des secteurs stratégiques tels l'environnement, les infrastructures et l'urbanisme", a dit M. Oumar Youm, à l'issue d'une visite des travaux de protection des routes côtières et du Tunnel de Soumbédioune.

La visite entamée au niveau du Tunnel de Soumbédioune s'est achevée sur la Corniche Est.

Elle s'est déroulée en présence du sous-préfet de Dakar ? Djiby Diallo et d'autres membres du gouvernement, notamment le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdou Karim Fofana et son collègue en charge de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall.

"Cette visite nous a permis de voir les dégradations notables sur la corniche avec des impacts sur la circulation et sur les installations au niveau des côtes. Nous allons en rendre compte au président de la République et au Premier ministre", a assuré Oumar Youm.

"Le président de la République a donné l'instruction d'anticiper les évolutions écologiques environnementales et sociales autour de la corniche Est-Ouest pour essayer de trouver de meilleures solutions à la préservation et à la sécurisation des sites de certaines installations", a-t-il fait savoir.

"Nous allons devoir nous concerter et faire des propositions afin de parvenir à une meilleure synergie des interventions et avoir la possibilité d'enrichir les projets et programmes du gouvernement", a-t-il laissé entendre.

"Cela devrait nous permettre de trouver de meilleures solutions à la préservation de notre environnement et à la sécurisation des sites de certaines installations mais aussi à l'opérationnalisation de ces structures qui contribuent à améliorer le bien-être des populations, la qualité de l'environnement et du cadre de vie", a-t-il fait valoir.