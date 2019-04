Sénégal: Amadou Bâ prône une redynamisation de la coopération avec Londres

Dakar — La coopération bilatérale entre le Royaume-Uniet le Sénégal doit être réorientée, redynamisée et approfondie conséquemment, a soutenu lundi le ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

"Il convient dans une bonne poursuite de nos actions communes de relever la timidité de notre coopération bilatérale qu'il nous appartient de redynamiser, de réorienter et d'approfondir conséquemment", a déclaré Amadou Bâ qui recevait son homologue britanique, Jeremy Hunt.

"Sur le plan économique, les résultats demeurent modestes, l'examen de l'état de la coopération économique laisse apparaître un cadre juridique peu fourni avec seulement 5 accords.

Les seuls fonds de votre pays dont nous bénéficions proviennent de la coopération multilatérale notamment de l'Union européenne et des agences des Nations Unies", a t-il souligné.

Selon lui, la visite de Jeremy Hunt traduit "cette bonne volonté" des deux Etats de relever le niveau de leur coopération.

"C'est dans cette logique qu'il sied de renforcer le cadre juridique de cette coopération et de l'adapter aux préoccupations prioritaires de nos Etats.

Voilà pourquoi nous nous réjouissons aujourd'hui de la signature de cet ambitieux programme pour hisser le partenariat à la hauteur de nos excellentes relations", a encore affirmé le ministre après avoir paraphé un programme de coopération avec son homologue britannique.

"Nous espérons que ces instruments ouvriront une ère de coopération plus dynamique et mutuellement bénéfique pour engendrer des flux d'échanges commerciaux et investissements directs susceptibles d'accroître la productivité et d'aider à une transformation structurelle de notre système", a t-il ajouté.

Revenant sur les relations commerciales, M. Bâ a indiqué que depuis l'établissement des relations diplomatiques au début des années 60 entre les deux Etats, "des avancées significatives ont été notées".

"Sur le plan commercial, le Royaume Uni continue d'être un partenaire stratégique avec en 2017 un volume d'exportations de 36 milliards FCFA soit une hausse de 23 % par rapport à 2016 et d'importations de nos produits 30 milliards soit une augmentation de 20% par rapport à 2016", a t-il dit.

Aussi, "nos deux pays entretiennent une coopération militaire qui se renforce et se diversifie comme l'illustre le protocole d'accord pour la formation en langue anglaise de nos forces de défense et de sécurité pour une durée de trois ans.

Amadou Ba a invité son homologue à "approfondir la coopération et élargir son champ notamment dans le secteur des hydrocarbures, des technologies financières et du tourisme".

Le chef de la diplomatie britannique s'est dit "ravi d'être au Sénégal, pays de la Téranga".

"Nous sommes l'un des grands investisseurs au Sénégal et nous allons poursuivre dans ce sens", a déclaré Jeremy Hunt en présence des ministres sénégalais des Energies et du Pétrole, Mouhamadou Mactar Cissé et de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Hanne.