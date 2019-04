Afrique: Ouverture du premier laboratoire de biologie du bois en Afrique subsaharienne

Pour faciliter aux scientifiques congolais et internationaux des actions de recherche de pointe sur l'anatomie du bois et la dendrochronologie, le Musée Royal de l'Afrique Centrale en Belgique (MRAC) a ouvert un nouveau laboratoire de biologie du bois en République démocratique du Congo le 28 avril 2019.

Il est situé dans la Réserve de biosphère de Yangambi, au cœur du bassin du Congo, et permettra de mieux comprendre le rôle des forêts dans l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. "Ce laboratoire de biologie du bois est unique en Afrique subsaharienne. Ses microscopes et tous ses équipements les plus sophistiqués nous permettront d'étudier le fonctionnement des arbres sur place", a indiqué Hans Beeckman, Chef du Service de biologie du bois au MRAC.

Au cours de la cérémonie inaugurale, en effet, il a noté que "le bassin du Congo est la deuxième forêt tropicale humide du monde, en termes de superficie et son rôle est crucial dans le stockage du carbone et la régulation de la température. Par conséquent, la compréhension des caractéristiques de croissance des arbres locaux, de l'historique de la végétation et des propriétés du bois nous permettra de protéger cet important écosystème".

Ce laboratoire bénéficiera aux universités et instituts congolais comme l'INERA (Institut National pour l'Étude et la Recherche Agronomiques) et l'Université de Kisangani. Il s'inscrit dans le cadre du projet FORETS (Formation, Recherche et Environnement dans la Tshopo), financé par l'Union européenne et coordonné par le Centre de recherche forestière internationale.

"Les étudiants de master et de doctorat de l'Université de Kisangani auront accès au laboratoire pour réaliser les recherches nécessaires à leur mémoire et à leur thèse", a avancé Mélissa Rousseau, Collaboratrice scientifique au MRAC et responsable du laboratoire. Et de poursuivre que "nous souhaitons qu'il devienne un lieu de rencontre pour les scientifiques locaux et internationaux, au service de la circulation des idées et de l'expertise comme de la promotion de la collaboration entre centres universitaires".

Cependant, pour assurer la continuité de l'initiative, le MRAC forme des chercheurs congolais à la gestion du laboratoire qui sera autonome à la fin du projet FORETS en 2021.

Le MRAC et l'Afrique tropicale

Cette équipe de recherche étudie les arbres des zones tropicales africaines pour faire avancer l'écologie forestière et contribuer à la production durable de bois en Afrique tropicale. Le xylarium géré par ce Service constitue une collection de référence avec plus de 80 000 échantillons de bois appartenant à 13 000 espèces différentes provenant du monde entier. Il offre des matériaux d'étude uniques pour tout un éventail de projets actuellement dédiés à la conservation des forêts, à la gestion responsable et à la durabilité.

Quid du projet FORETS ?

Dans le Nord de la République démocratique du Congo, la Réserve de biosphère de Yangambi présente une biodiversité remarquable, mais est menacée par la surexploitation des ressources naturelles par les communautés locales qui en dépendent pour leurs moyens de subsistance. Le projet FORETS vise à protéger cet écosystème précieux en encourageant le développement local et l'entrepreneuriat, en soutenant les travaux de recherche et en renforçant les capacités locales.