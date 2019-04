Congo-Kinshasa: Au nom de la parité - La victoire de Jeanine Mabunda au perchoir de l'Assemblée nationale saluée

Jeanine Mabunda Lioko a été choisie par l'autorité morale du FCC, sa famille politique, Joseph Kabila. Il ne lui restait que le feu vert des élus nationaux pour coiffer la présidence du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement congolais.

Oui. Elle est aujourd'hui le speaker de cette chambre sœur au Sénat. Cette femme réputée pour sa compétence et son parcours assez fructueux dans la politique et dans le secteur économique, n'a pas surpris les femmes qui la félicitent, reconnaissant ainsi en elle une personne taillée sur mesure pour prendre le bâton de commandement de l'Assemblée Nationale. Si certaines voix s'élèvent et crient à un vote politisé, plusieurs femmes par contre saluent la consolidation et l'évolution de la parité. Les femmes saluent le progrès de la parité.

Sur les rues de Kinshasa, des hourras ne cessent de résonner. Pour la plupart des femmes, l'élection de Jeanine Mabunda est une victoire de plus pour les femmes et la consolidation de la parité. A l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication, quelques étudiantes approchées par le journal La Prospérité ont réagi et ont exprimé leur joie et leur admiration face au choix d'une femme pour briguer ce poste stratégique de la vie nationale. C'est le cas de cette finaliste de licence en journalisme politique extérieure, Cynthia Mulenda, qui s'est enthousiasmée de ce succès : « Madame Mabunda est l'une des grandes dames du FCC. Au-delà de ces compétences intellectuelles, elle est aussi bien connue pour son courage... elle a affronté les hommes qui violaient et humiliaient les femmes, aussi ouvertement, sans peur. Sa présence au poste de Présidente de l'Assemblée Nationale ne me surprend pas du tout », a-t-elle fait entendre.

Quant à Ornella Mubela, étudiante en première année de licence en communication des organisations, cette dame est à soutenir. Pour poursuivre, elle s'est contentée de la féliciter : « je félicite la victoire féminine et salue cet avènement. Cette dame m'inspire la fierté et je crois que sa présence au perchoir du Parlement fera progresser le processus de parité. Je lui souhaite bon vent et espère qu'elle pourra changer beaucoup de choses».

Certaines voix contestent

Par ailleurs, certains esprits éclairés pensent que ce poste est purement politique et que la présence de Jeanine Mabunda à la tête de la chambre basse aura le même impact que dans les législatures passées. « Elle est là pour répondre aux ordres de ceux qui ont géré du temps de l'ancien gouvernement et Dieu sait comment ils ont mené l'Assemblée Nationale », a lâché un ancien Professeur d'école. Pierrot Kabongo, pour son compte crie à l'injustice. « C'est quand même triste de voir comment ont été traités les opposants, lors des opérations électorales. Ils ont refusé de valider les mandats des élus de Beni, Yumbi et Butembo, sachant bien que l'opposition les avait battus à plate couture dans ces secteurs-là. Voilà qu'ils sont retranché du bureau définitif qui de l'Assemblée Nationale. La démocratie est en péril, a lancé consterné cet étudiant.

Appel à la sérénité

Nonobstant les positions partagées des uns et des autres, l'opinion dans sa majorité reste suspendue et préfère voir les choses changer. Favoriser les intérêts du peuple devra être le credo le plus absolu du nouveau bureau définitif de l'Assemblée définitif. « Que ce poste soit politique ou pas, la coalition FCC-CACH doit d'abord s'investir dans l'intérêt suprême du peuple congolais, car le contraire serait un vrai désastre et seule la population pourra décider du sort des ceux qui se comporteront en prédateurs de la démocratie, conclut un analyste politique ».