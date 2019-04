Congo-Kinshasa: Le M.DE.C confirme le double événement pour les 10 et 11 mai 2019

Le samedi 27 avril dernier, le Mouvement Debout Congolais (M.DE.C) a réaffirmé la tenue de son double évènement politique à Kinshasa par le biais de son Secrétaire général et porte-parole chargé de l'implantation du parti en RDC, M. Serge Kusanika.

Il sera question durant ces assises de communiquer la vision du parti aux militants, en quête de la justice sociale. Dirigé par le Docteur Kanku Mukandi, allié de l'UDPS, le M.DE.C tiendra d'abord le congrès le 10 mai 2019 dans la grande salle paroissiale de Notre Dame de Fatima, à Gombe et un meeting populaire le 11 mai à l'espace Bikapi dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa. Serge Kusanika explique les motivations de ces rencontres dans une interview accordée à La Prospérité.

Vous débutez votre lutte pratiquement au moment où Félix Tshisekedi devient Président de la République. N'est-ce pas une démarche opportuniste ?

Non, par ce que cette lutte a commencé depuis que Feu Etienne Tshisekedi était en vie. Cette lutte existait déjà avec le Président National, le Docteur Jean-Pierre Kanku Mukandi, le professeur Luko et moi étions ciblés par le pouvoir qui était en place ; on ne pouvait donc pas se permettre de retourner au pays. Avec l'arrivée de l'actuel Président, il a créé cette décrispation politique.

Quels sont vos perspectives d'avenir, aujourd'hui que le parti s'implante au pays ?

Appuyer le Président Félix Antoine Tshisekedi afin de restaurer le pouvoir légitime ; appeler le peuple à redoubler donc de vigilance. Nous avons tout un cahier des charges qui sera surveillé par la population entre autres, réhabiliter le transport en commun comme en Europe, selon les normes.

Comment parvenir à ce changement tout en étant à l'extérieur du pays ?

Il y avait un problème avec le pouvoir en place, mais à présent, nous sommes de retour, et au mois de Juin, nous allons commencer à reprendre ce qui nous revient de bon droit, immeubles, concession...

En tant que médecin, le Docteur Jean-Pierre Kanku Mukandi a-t-il apprêté un projet sur la santé ?

Bien-sûr que oui, s'il a passé une grande partie de sa vie à servir les autres, maintenant qu'il est rentré dans son pays, pourquoi pas mettre à profit son savoir pour le développement de sa nation ? Il a tout prévu.

Qu'en est-il de ce rapprochement avec le Président Félix Tshisekedi et l'Udps?

Certes, nous sommes alliés mais cela ne nous empêche pas de le remettre sur le droit chemin en cas de dérapage car eux prônent d'abord la justice sociale.

Vous dites vouloir travailler avec le Président parce que vous avez une vision commune, mais quelle est votre approche concernant la coalition FCC-CACH ?

Nous en avons entendu parler mais nous n'avons jamais vu ces textes, pour les analyser mais une fois que nous seront en possession de cela, nous allons bien voir quoi faire.

Qu'est-ce que vous visez dans votre lutte ?

Nous visons tous ceux qui ont mal géré. Tous autant qu'ils sont.

Au cas où le Président Félix Tshisekedi gérait mal lui aussi, feriez vous demi-tour ?

Nous ne sommes pas là pour être pessimistes. Ensemble avec la population, laissons-le gouverner en espérant qu'il améliore les conditions actuelles des congolais.

Un mot par rapport au double évènement que le M.DE.C organise ?

Nous confirmons le congrès qui se tiendra le 10 mai 2019 dans la grande salle paroissiale de notre Dame de Fatima à Gombe, où tous les frais ont déjà été versés et un meeting populaire le 11 mai à l'espace Bikapi à la FIKIN. Nous comptons sur la participation active de la population et des médias, alors, venez nombreux de telle sorte que vous puissiez entendre de vous-même ce programme que nous vous proposons et participer au lancement officiel de votre parti, le Mouvement Debout Congolais.