Congo-Kinshasa: Me Michel Okongo appelle à l'unité pour libérer Tshisekedi des mains du FCC

Au-delà de la seule victoire de l'Opposition à la présidentielle du 30 décembre 2018, le triomphe du Front commun pour le Congo dans la quasi-totalité des institutions n'a pas laissé bouche bée Me Michel Okongo, président du Parti Unité des valeurs.

Dans une conférence de presse animée le weekend dernier, cet acteur politique a dit sa râtelée au sujet des victoires du FCC qui, selon lui, sont inadmissibles. De ce point de vue, il convie tout le monde à s'unir afin de soutenir le Président Tshisekedi et ainsi le libérer des mains de cette coalition de Joseph Kabila qui gère les autres institutions.

Devant la presse dans son quartier général situé dans la commune de Masina, Michel Okongo Lomena a sous-tendu que la politique congolaise baignerait dans les eaux sanglantes de l'irréel et ce, avec le fait qu'un regroupement dont le candidat, en l'occurrence Ramazani Shadary, n'a pas pu gagner la présidentielle, soit majoritaire dans d'autres institutions. « Partant, il est inadmissible que le FCC puisse revendiquer la victoire aux législatives nationales et provinciales étant donné que le peuple avait procédé à un vote sanction contre tous les candidats du FCC (... ). La politique congolaise entre dans l'irréel et devient une entreprise à haut risque», a dit le Président de Unité des Valeurs, tout en ajoutant que cette plateforme majoritaire aurait pris le Congo-Kinshasa en otage.

A cet effet, Me Michel Okongo soutient que le peuple congolais ne devrait point se limiter à dénoncer les maux, mais par-dessus tout, à mettre de côté ses égos politiques, en se rangeant derrière l'actuel Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi. Cela, a-t-il poursuivi, pour empêcher le "retour au pouvoir de l'ancien régime". «Nous devons lutter dans l'unité en se rangeant derrière le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour empêcher la reprise en main de la Kabilie, de manettes de commande de notre pays, car au cas où par malheur cela arriverait, ce serait une catastrophe à la fois pour la RDC, l'Afrique et pour le monde libre », a renchéri cet acteur politique, ancien membre de l'Udps. A l'en croire, les congolaises et congolais ont tout intérêt à marcher de commun accord, et non lieu d'alimenter les brèches d'une opposition les uns les autres. Une chose qui, selon ses propos, ferait partie du jeu de la "Kabilie" et reviendrait à affaiblir Tshisekedi Tshilombo. Celui-ci qui, il faudrait le souligner, est un peu pris dans une forme d'étau avec les figures du FCC parsemées çà et là au Parlement, Assemblées provinciales, Gouvernorat, entreprises publiques et bientôt au Gouvernement, sans nul doute. « Le peuple congolais doit se lever et agir derrière le numéro un de la République », a-t-il lancé.