Congo-Kinshasa: Après son 38ème anniversaire, doit-on nous attendre à un changement appréciable à la RTNC ?

Répondre objectivement à cette interrogative réflexion nécessiterait une lecture comparative sans complaisance de la gestion de la Radio-Télévision Nationale Congolaise (RTNC) depuis sa création le 02 avril 1981 jusqu'au 02 avril 2019.

C'est avec des critiques constructives sur son fonctionnement et sur les attentes des auditeurs et des téléspectateurs, que le 38ème anniversaire qui a coïncidé avec une année d'entrée en fonctions de la nouvelle équipe dirigeante de cet établissement public, et surtout après l'historique et pacifique alternance issue des élections du 30 décembre 2018 qui ont conduit notre pays à la passation du pouvoir entre le 4ème Président élu Joseph KABILA KABANGE et le 5ème Président élu Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, que cet anniversaire a eu lieu dans la méditation et dans la réflexion.

Dès le 24 janvier 2019, le changement intervenu dans notre pays devrait patriotiquement et professionnellement interpeller les Congolais que nous sommes, dans les différents domaines de nos secteurs d'activités. Il nous semble que travail avait pris un plus bel élan avec l'équipe dirigeante actuelle. Mais avec les flatteurs et les réfractaires au changement des mentalités au sein de la RTNC, le démon de division négative semble avoir ouvert grandement sa porte pour que la RTNC ne soit pas en mesure de se réconcilier professionnellement en interne, avant de le faire avec ses auditeurs et ses téléspectateurs politiques, professionnels et extra-professionnels, lors de son 38ème anniversaire. Un travail qui pourrait se faire d'ici 2020, si le 39ème anniversaire était placé sous le signe de la correction des erreurs professionnelles, utiles au changement que nous voulons dans notre pays, afin qu'il soit bâti plus beau qu'avant, dans la paix.

Avec cette approche, le changement attendu par la population congolaise devrait déjà donner matière à réflexion quant au fonctionnement en interne comme en externe de la RTNC, conformément aux articles 23 et 24 de la Constitution de cet Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc qu'est la RDC, dont la devise est « Justice-Paix-Travail » et l'hymne national « Le Debout Congolais ». Deux sources documentaires utiles dans lesquelles la RTNC est appelée à puiser rationnellement, après son 38ème anniversaire, pour que soient améliorées ses performances, après la correction des erreurs du passé entretenues par les flatteurs et les réfractaires qui respirent au rythme des antivaleurs, et étouffent les professionnels des médias qui voudraient combattre les antivaleurs comme le mensonge, la coterie, la corruption, la méconnaissance, le règlement des comptes, l'injustice et autres que la RTNC combattrait à travers le magazine d'éducation et de promotion multiculturelle de la RDC, « En Savoir Plus ». Un programme qui est axé sur les propositions des solutions aux problèmes politico-socioculturels qui empêcheraient notre pays d'être bâti plus beau qu'avant, dans la paix, suite au retard apporté au travail de changement des mentalités négatives en mentalités positives des congolais, après le 38ème anniversaire de cet établissement créée 2 avril 1981, sous l'appellation de l'Office Zaïrois de Radiodiffusion et Télévision (OZRT) qui s'est mué en Radio-Télévision Nationale Congolaise (RTNC), avec la Révolution pardon du 17 mai 1997.

S'il faut s'organiser et se prendre en charge après le 38ème anniversaire de la RTNC, la meilleure façon de s'améliorer pour arriver à atteindre les objectifs qu'on s'est assignées pendant une année, c'est d'évaluer périodiquement les actions menées, dont le jour de l'anniversaire peut constituer le déclic du démarrage pour ce travail annuellement. Pour faire sentir ce changement des mentalités au sein de la RTNC ainsi qu'auprès de ses auditeurs et de ses téléspectateurs toutes tendances confondues, l'église au milieu du village a vraiment besoin des critiques constructives après son 38ème anniversaire.

Ce travail est à faire d'une manière méthodique et stratégique par la RTNC en collaboration avec d'autres chaînes de Radio et de Télévision, en rapport avec les moyens humains qualifiés, matériels de qualité, et financiers appropriés dont la redevance Radio-TV, la rentabilisation du patrimoine et la commercialisation des produits et services de la RTNC qui doivent être capitalisés pour la production des recettes de cet établissement public. Ainsi, ce dernier pourra produire ou acheter des programmes attendus ou prisés par les consommateurs des programmes de la RTNC. Pour contribuer au changement des mentalités de nouveaux Congolais et des Congolais nouveaux la RTNC devra entendre, après son 38ème anniversaire, les deux sons de cloche en provenance des détenteurs des informations fondées ou infondées (rumeurs) sur cette Chaîne Nationale qui nécessiteraient un éclairage. Car, « qui ne dit mot, consent », et que « le petit palmier même planté pendant la saison sèche, grandit toujours avec des épines ».

Pour ne pas diluer les efforts faits par les dirigeants actuels de la RTNC, il faudra continuer à faire le travail de la lutte contre les antivaleurs, interrompu depuis le 10 octobre 2017, à travers le magazine « En Savoir Plus », en s'appuyant sur les conseils nous donnés par le sage et grand poète LUTUMBA SIMARO MASIYA, en présence de son confident T. Willy et de monsieur Casimir MUKUTIA qui peuvent nous servir en matière de témoignage. Après le 38ème anniversaire, la RTNC ne manquera pas d'honorer la mémoire de l'interpellateur, le sensibilisateur et l'éducateur de la population dont la chanson « KITIKWALA » est une contribution au changement des mentalités des Congolais en ce qui concerne l'organisation des funérailles à KINSHASA.

Après le 38ème anniversaire, le son et l'image de la RTNC sont sans doute au service du peuple congolais. Mais il faut encore beaucoup d'efforts pour réussir ce pari de changement en général, et de changement des mentalités en particulier, tant que la RTNC n'aura pas assuré l'autopromotion de ses programmes d'informations objectives, de formation/éducation médiatique et de divertissement sain. Un engagement qui ne manquera pas de retenir l'attention des droits et des devoirs des uns et des autres pour permettre au 5ème Président de lutter contre la corruption, l'une de plus grande antivaleur que la RTNC doit combattre à travers ses stratégies de communication dont l'évaluation pourra se faire le 02 avril 2020, date anniversaire de trente-neuf (39) ans d'existence de la RTNC sur ce sous-continent de 2.345.410 Km2, qu'est la RD Congo. A chacun de nous d'y apporter sa modeste contribution et le Congo démocratique sera sauvé.

Aimé Isidore KAKUSA GULUNDUGA-MULONDO

Petit Palmier au Gros Cœur