Maroc: Adoption à Tanger d'une stratégie africaine pour le développement du sport scolaire

Les travaux de la 2ème édition du Forum africain du sport scolaire, organisée sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI sous le thème "Le sport scolaire : levier de développement de la jeunesse africaine", ont pris fin samedi à Tanger avec l'adoption d'une stratégie africaine pour le développement du sport scolaire.

Cette stratégie, qui sera mise en oeuvre durant la période 2019-2022, vise à renforcer l'offre sportive et à la mettre au service de la jeunesse africaine, ainsi qu'à généraliser la pratique du sport dans le continent.

La stratégie, dont les grandes lignes ont été présentées par le président de la Fédération internationale du sport scolaire en Afrique, Youssef Belqasmi, a également pour objectifs de renforcer le positionnement du sport scolaire africain à l'échelle internationale, d'unifier la vision et promouvoir la coordination au sujet des plans d'action autour du sport scolaire et de booster le partenariat et la coopération entre les pays africains dans ce domaine.

Ce programme africain s'articule autour de sept axes principaux, notamment la promotion des activités sportives les plus pratiquées en Afrique et de la participation africaine dans les tournois internationaux organisés par la Fédération internationale du sport scolaire (ISF), de même que l'organisation de manifestations sportives locales pour permettre au plus grand nombre de jeunes Africains de s'épanouir sur les plans sportif et éducatif.

Au niveau institutionnel, la stratégie ambitionne de renforcer le rôle de la Fédération internationale du sport scolaire en Afrique en mettant en place un cadre juridique pour le sport scolaire et en créant, dans chaque Etat africain, une direction chargée du sport scolaire, en plus de la prospection et l'encouragement des talents en vue de favoriser l'émergence des champions de demain.

Le texte adopté à l'occasion de ce forum, tenu vendredi et samedi à Tanger, concerne également la mise à niveau des infrastructures sportives et des équipements, le financement du sport scolaire et la recherche de partenariats ainsi que la communication et le suivi de la mise en oeuvre de cette stratégie.

Lors de la séance de clôture de cet évènement, le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Said Amzazi, a salué le contenu de cette stratégie africaine, mettant en exergue, à cette occasion, la coordination qui existe au Maroc entre les départements de l'Education nationale et de la Jeunesse et des Sports pour promouvoir le sport scolaire, "un modèle à suivre pour les autres pays africains".

Ont pris part à la clôture de ce forum notamment le président de l'ISF, Laurent Petrynka, des ministres et responsables africains ainsi que des experts du sport scolaire.