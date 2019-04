Maroc: La femme à l'honneur au "Printemps des Regragua"

Un appel au renforcement des compétences des femmes et à la consolidation de leurs droits sociaux, économiques et politiques a été lancé par l'ensemble des participantes lors d'une rencontre qui s'est tenue à Essaouira le 25 avril courant et initiée par l'Association la vallée verte dans le cadre de la sixième édition du «Printemps des Regragua».

Cette rencontre a également été organisée en partenariat avec le Forum des fédérations canadiennes et le conseil provincial d'Essaouira. Elle a constitué l'occasion idoine de mettre en relief le rôle avant-gardiste que joue désormais la femme dans plusieurs domaines. Un moment de réflexion collective sur la situation de la femme marocaine qui vise à dresser un constat objectif et partagé entre femmes issues de plusieurs horizons.

Les participantes ont ainsi appelé à une mise en réseau des femmes leaders, tout en mettant des mécanismes de communication et d'écoute personnalisée à l'adresse des femmes, toutes catégories confondues. L'objectif étant d'optimiser l'intégration des femmes dans leur environnement socioéconomique tout en renforçant leur participation politique.

A cet effet, deux ateliers ont été organisés. Ils gravitaient autour des droits des femmes à la lumière de l'approche genre, des chartes internationales, ainsi que des législations marocaines. Sans oublier «le leadership pour le changement : concept et principes».

Ces deux ateliers ont été respectivement animés par Zahra Lemsalem, membre du comité de l'équité, de l'égalité des chances et de l'approche genre au sein du conseil provincial d'Essaouira, et Fadwa el Ghazi, membre du conseil communal d'Adaghass et Fatiha Idmou, vice-présidente du comité de l'équité, de l'égalité des chances et de l'approche genre au sein du conseil communal de Smimou.

A cette occasion, un hommage a également été rendu à 16 femmes qui se sont distinguées dans les domaines administratif, politique et associatif.

Le Printemps des Regragua a été organisé du 17 au 28 avril courant par l'Association la vallée verte en coopération avec des associations locales à Talmest. Il a été placé sous le thème «Pour des politiques locales attentives aux besoins des femmes».

Sport, art culinaire, culture, compagne médicale, compagne de sensibilisation, exposition des produits artisanaux, théâtre et activités éducatives, sont autant d'activités dont ont profité les participants de cette édition du Printemps des Regragua, lors duquel la touche féminine a été plus que pertinente.