Soudan: Coopération avec l'UNICEF sur les projets des enfants

Khartoum — Le ministère des Finances et de la Planification économique a affirmé la fourniture des fonds par la partie soudanaise pour les projets de l'UNICEF au Soudan.

Le représentant du sous-secrétaire du ministère des Finances, directeur général de la palification et des politiques au ministère, Abdul Aati Jabir a affirmé la coopération étroite entre le gouvernement du Soudan et l'UNICEF, saluant le soutien de l'organisation aux questions des enfants et au développement au pays.

Ceci est lors de sa une réunion ce lundi avec le comité de coordination et de supervision du programme de pays sur la coopération entre le gouvernement du Soudan et l'UNICEF avec la participation des ministères, des autorités concernées et des organisations de l'ONU ainsi que des donateurs, des organisations non-gouvernementales, des représentants des organisations de la société civile, des Etats et des partenaires du programme.

Abdul Aati a salué la coopération entre les homologues gouvernementaux et les partenaires du programme et le grand rôle déployé pour la mise en place du programme au niveau fédéral et étatique.

Le plan d'action du programme entre le gouvernement du Soudan et l'UNICEF pour 2018-2021 couvre les domaines de la sante, de l'éducation, des eaux, de l'environnement, des politiques, de la protection sociale ainsi que les programme qui contribuent au développement et à la protection des enfants, selon Abdul Aati.