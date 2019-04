Ile Maurice: Changement de fréquences - Les radios privées en cour aujourd'hui

Demi-victoire pour Radio Plus, Radio One et Top FM. Les trois radios privées ont obtenu hier, lundi 29 avril, leur injonction contre Multi Carrier Mauritius Ltd (MCML). Elles demandaient conjointement à la Cour d'interdire à MCML de réallouer leurs fréquences FM le 2 mai, entre minuit et 5 heures du matin.

L'injonction a ainsi été étendue jusqu'à ce mardi 30 avril. MCML, l'Information and Communication Technologies Authority (ICTA), l'Independent Broadcasting Authority (IBA) et les plaignants ont rendez-vous devant le juge aujourd'hui. Les défendeurs, soit MCML, l'ICTA et l'IBA, doivent donner les raisons pour que l'injonction ne soit pas maintenue.

MCML a annoncé l'installation de nouvelles antennes relais au Morne et à Motte à Thérèse. Une réallocation des fréquences est nécessaire, selon elle. Radio Plus, Radio One et Top FM ont fait une demande d'injonction vendredi dernier contre ce changement, qu'ils jugent «unilatéral» et qui leur causera d'énormes préjudices. Ils affirment utiliser ces mêmes fréquences depuis 17 ans déjà.