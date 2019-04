Algérie: Oran - Journées d'information sur le Centre d'instruction de l'infanterie d'Arzew

- Des journées d'information sur le Centre d'instruction de l'infanterie "Chahid Dahou Ghazil" d'Arzew ont été lancées lundi au niveau Centre territorial d'Oran "Chahid Boubernes Mohamed" de la 2ème RM.

Le commandant de l'Ecole supérieure de l'air de Tafraoui, le général Ahmed Nemiche, a présidé, au nom du Général-major Chef de la 2eme RM, la cérémonie d'ouverture de cette manifestation.

Dans son allocution, il a rappelé que ces journées d'information entrent dans le cadre du plan de communication de l'ANP et du plan annuel de l'Etat-major des forces terrestres de l'exercice 2019.

"La manifestation est devenue une tradition militaire louable ancrée que le Commandement de l'ANP concrétise au fil des années et qui constitue un trait d'union entre les citoyens et l'institution militaire", a-t-il souligné.

Ces journées restent "une vitrine sur nos forces armées permettant aux membres de la société de s'enquérir des fondements et conditions de formation adoptés par les structures de l'ANP, des moyens mobilisés et des méthodes pédagogiques modernes utilisées dans la formation et l'instruction adaptés aux évolutions technologiques que connait le domaine militaire", a encore ajouté l'officier supérieur.

Le général Nemiche a indiqué que la manifestation est "une opportunité pour faire valoir le professionnalisme, la modernité et l'évolution qu'ont atteint les forces terrestres en général et l'arme de l'infanterie en particulier, en créant des opportunités aux jeunes algériens de rejoindre ses rangs" comme elle permet "à l'institution militaire de se rapprocher de la société civile et de renforcer le lien armée-Nation".

De son côté, le commandant du Centre d'instruction de l'infanterie d'Arzew, le colonel Djamil Nabil, a indiqué que ces journées interviennent pour consacrer le lien armée-Nation, valoriser et approfondir la communication, faire connaitre aux visiteurs des missions dévolues au centre et des conditions et modalités d'accès.

Un documentaire vidéo a été projeté à l'occasion de cette manifestation de deux jours. Diverses armes ainsi que des kits de combat individuels, des moyens de transmission et autres équipements utilisés par l'infanterie ont été exposés.

Par ailleurs, la manifestation a été marquée par des exercices de combat menés par des stagiaires contractuels et réservistes incorporés dans l'établissement.

Le centre d'instruction d'infanterie "Chahid Dahou Guezil" d'Arzew est chargé de la formation dans différentes spécialités assurée à des sous-officiers et djounoud réservistes et contractuels.