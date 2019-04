Ile Maurice: 1er-Mai - Le coup d'envoi des élections générales donné

MSM-ML: Un «merci» du peuple attendu

L'alliance Mouvement socialiste militant- Muvman Liberater (MSM-ML), au pouvoir depuis quatre ans et demi, demande au public de venir rencontrer ses membres, demain, mercredi 1er mai, à la place Bazar, Vacoas, à partir de 9 h 30. Le message du gouvernement a été clair lors de sa conférence de presse, samedi: un travail de longue haleine a commencé et continue à se faire. Et quoi de mieux, selon les porte-parole de la majorité, que de venir les «remercier» pour cela, ce mercredi. Pour Fazila Jeewa-Daureeawoo, la vice-Première ministre, le bilan du gouvernement est positif. «Il y a plusieurs projets en ce moment. Pas seulement les villes mais les villages aussi vont connaître des développements.» Parmi les mesures déjà pactées, elle a souligné la pension de vieillesse, qui a augmenté, et l'introduction du salaire minimum. Selon nos sources, le leader du MSM, Pravind Jugnauth, promet de faire de grandes annonces lors de ce rassemblement. Notons que les «billboards» illégaux, invitant au meeting du gouvernement et qui avaient fleuri un peu partout sur le bord de nos routes, ont été enlevés depuis hier.

PTr: «Mille fois travailliste»

Après cinq ans sans célébrer la Fête du travail de manière politique, le Parti travail- liste (PTr) revient sur le devant de la scène ce 1er-Mai. Avec le slogan «Mille fois travailliste», les Rouges affirment vouloir redonner confiance au peuple. Pour le président Patrick Assirvaden, son parti a appris de ses erreurs. «Aujourd'hui, nous voulons rétablir l'élément du feel-good factor dans la vie des Mauriciens. Nos compatriotes se sont sentis dupés par ce gouvernement car il n'y a pas eu de miracle économique. Par contre, il y a eu beau- coup de scandales.» Patrick Assirvaden offre une garantie : le Parti travailliste se présentera seul aux prochaines élections. Demain, neuf orateurs feront entendre leur voix lors du rassemblement qui se tiendra à Port-Louis, près de la municipalité, à partir de 10 heures.

MMM:«Pou enn nouvo Lil Moris»

C'est à la place Edward VII, à Rose-Hill, que le Mouvement militant mauricien (MMM) réunit ses troupes autour du slogan «Pou enn nouvo Lil Moris». Onze orateurs prendront la parole pour réclamer la tenue des élections au plus vite. C'est en tout cas ce qu'avance Ajay Gunness, le leader adjoint des Mauves. Il se dit conscient que la population nage dans la confusion. «On ne sait toujours pas s'il y aura une partielle ou si on va directement aux élections générales. Toutefois, on espère que l'électorat sera appelé aux urnes avant le 22 décembre de cette année.» Il précise que le MMM veut, à l'occasion de ce rassemblement, mobiliser les militants avant tout.

PMSD: «Nou pei nou konba»

Par ailleurs, au niveau du Parti mauricien social-démocrate (PMSD), la devise de ce 1er-Mai est «Nou pei nou konba». Selon Mamade Khodabaccus, le secrétaire général des Bleus, le parti passe toujours après le pays. «Nous avons apporté des résultats et continuerons à le faire.» Pour lui, le PMSD espère que le peuple sera appelé aux urnes avant le début du mois de décembre. «En tout cas, nous sommes déjà rentrés dans un mood d'élections.» Le rendez-vous du PMSD est prévu sur le terrain de foot de l'École hôtelière Sir Gaëtan Duval, à Ébène, à 10 heures.

Muvman Premye Me: dévoilement d'une stèle

Ils veulent que les gens se rappellent de tous ceux qui se sont battus pour le droit des travailleurs de ce pays et que «leurs noms restent dans l'histoire du pays». 19 noms seront dont gravés sur une stèle, qui sera dévoilée le jour de la Fête du travail par le Muvman Premye Me. C'est ce qu'a annoncé Jack Bizlall, membre du collectif, hier, en conférence de presse. Cette stèle sera placée dans le jardin du Plaza, à Rose-Hill.